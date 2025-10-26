ziet zijn stage niet doorgaan bij Bayern München. Na protesten van de fans van de club heeft de directie een beslissing genomen die in het nadeel uitpakt voor Boateng.

De ex-voetballer heeft een rijke carrière achter de rug. De centrale verdediger doorliep de volledige jeugdopleiding van Hertha BSC en maakte daarna de overstap naar HSV. Daar viel hij op bij Engelse clubs en tekende hij bij Manchester City. Dat avontuur duurde slechts een jaar, waarna hij vertrok naar de Duitse grootmacht Bayern München. Daar speelde hij negen jaar. Verder kwam Boateng nog uit voor Olympique Lyon, het Italiaanse US Salernitana en LASK Linz. Afgelopen seizoen gaf hij definitief aan dat hij zijn schoenen aan de wilgen hangt.

Artikel gaat verder onder video

De 37-jarige kwam in 2024 in aanraking met justitie. Boateng werd veroordeeld voor mishandeling van zijn ex-partner en kreeg een geldboete van 200.000 euro. De wereldkampioen van 2014 wordt volgens de Duitse rechter niet als crimineel beschouwd, zo meldde BR24.

De fans van Bayern München denken daar echter anders over. De boomlange verdediger wilde stage lopen bij Vincent Kompany om trainer te worden, maar dat werd door de supporters niet geaccepteerd. Tijdens de topper tegen Borussia Dortmund en het Champions League-duel met Club Brugge protesteerden fans met spandoeken waarop stond: ‘Wie daders een podium geeft, deelt hun schuld. Boateng, rot op!’, ‘Geen plek voor karakterloze types in onze club, geen plek meer voor Boateng!’ en ‘Geen podium voor daders. Rot op, Boateng!’

Voorzitter Jan-Christian Dreesen kreeg eveneens stevige kritiek van de supporters, omdat hij het opnam voor Boateng. “De Bayern-familie laat niemand vallen. Ieder mens heeft recht op resocialisatie. We hebben alleen afgesproken dat Jérôme een paar trainingen mag bijwonen, dat is alles”, vertelde de bestuurder.

BR24Sport meldde zaterdagmiddag dat de stage van Boateng officieel is geannuleerd. “De voormalige voetbalinternational Jérôme Boateng zal toch geen trainersstage lopen bij Bayern München. Volgens informatie van de Bayerischer Rundfunk gaat de samenwerking niet door. Over de exacte redenen is officieel nog niets bekendgemaakt, maar vermoedelijk heeft de beslissing te maken met de aanhoudende protesten van fans tegen de ex-Bayern-speler, na diens veroordeling in 2024.”

De officiële berichtgeving van de club, die bekendstaat om het motto Mia san Mia, laat nog op zich wachten. Veel Duitse media verwachten echter niet dat Boateng nog een stap mag zetten bij de club uit Beieren.