'Troy Parrott aangeboden bij Bayern München'

Troy Parrott in verband gebracht met Bayern München
Foto: © Imago/realtimes
22 november 2025, 12:27   Bijgewerkt: 13:03

Troy Parrott is aangeboden bij Bayern München, zo meldt BILD. De 23-jarige spits van AZ ging afgelopen interlandperiode de wereld over met zijn ongekende prestaties voor de Ierse nationale ploeg, waardoor zijn zaakwaarnemer direct ambitieuze stappen heeft ondernomen. Der Rekordmeister heeft echter geen enkele interesse.

Parrott kende een droomweek bij de nationale ploeg van Ierland. In de eerste wedstrijd tegen Portugal schoot de spits zijn ploeg met twee doelpunten naar een 2-0-zege tegen Portugal, waardoor de Ieren een kleine kans behielden voor plek twee in de WK-kwalificatiepoule. Om die tweede plaats – die recht geeft op deelname aan de WK-play-offs - te bemachtigen, moest er gewonnen worden van Hongarije.

Dat gebeurde op sensationele wijze. Parrott schoot Ierland na een kwartier op gelijke hoogte, maar zag Hongarije nog voor rust op 2-1 komen. Die stand bleef tot de tachtigste minuut op het scorebord staan, waarna Parrott voor de gelijkmaker tekende. Die gelijkmaker bleef héél lang op het bord staan, totdat Parrott opnieuw toesloeg, in minuut 96. Daarmee werd de AZ-spits dé volksheld van Ierland, dat tegen Tsjechië gaat spelen in de halve finale van de play-offs.

Na dit heroïsche moment zag zijn zaakwaarnemer zijn kans schoon om maar eens aan te kloppen bij grote clubs, want enkele dagen na zijn heldenrol werd Parrott aangeboden bij Bayern München. BILD weet dat de Duitse topclub niet ingaat op het aanbod. “Hij is aangeboden, maar geldt niet als serieuze kandidaat. Het is een vette speler, maar niet van het niveau van Bayern”, aldus het medium. Parrott ligt nog tot medio 2029 vast in Alkmaar. Onlangs kwam naar buiten dat Parrott een prijskaartje van zo'n dertig miljoen euro aan de nek heeft hangen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
787 Reacties
1.152 Dagen lid
4.505 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Volgens bepaalde 'kenners' hier betekent dat automatisch dat hij gaat floppen, want geen zogenaamde 'top 2'

De kikker
245 Reacties
954 Dagen lid
340 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@peterdejong1983 volgens mij zijn het de az spelers die juist wel slagen. Als je kijkt naar psv en feyenoord hebben die spelers wel veel moeite zich aan te passen.

jerommeke1973
278 Reacties
1.152 Dagen lid
899 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker juist

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

