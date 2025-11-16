Gekte in Ierland is compleet: Troy Parrott International Airport

kon zijn emoties niet bedwingen na zijn waanzinnige hattrick waarmee hij Ierland naar de play-offs voor het WK van 2026 schoot. De spits van AZ barstte in tranen uit voor de camera van RTE Sport, kort nadat hij in de zesde minuut van de blessuretijd de 2-3 maakte tegen Hongarije in Boedapest. Dankzij die goal eindigt Ierland als tweede in Groep F en mag het in maart verder strijden om een WK-ticket. Ondertussen heeft Dublin Airport, het grootste vliegveld van Ierland, zichzelf omgedoopt tot Troy Parrott International Airport .

In Boedapest ontvouwde zich een voetbalavond die voelt als een filmscène. Parrott, die de afgelopen jaren bij verschillende clubs moest knokken voor speeltijd en vertrouwen, kroonde zich tot de absolute held van the Boys in Green. Zijn hattrick volgde op de twee doelpunten die hij donderdag nog maakte tegen Portugal, waardoor hij in vier dagen tijd vijf keer scoorde voor zijn land. Toen het eindsignaal klonk, zakte hij emotioneel door zijn knieën. Voor de camera van RTE Sport kwam alles eruit. "Ik ben echt, echt emotioneel op dit moment”, zei hij terwijl hij zijn tranen wegveegde. "Tranen van geluk. Wat een avond, wat een avond.”

Artikel gaat verder onder video

De AZ-spits benadrukte hoe veel het moment voor hem betekende: "Dit is waarom we van voetbal houden, omdat zulke dingen kunnen gebeuren. Ik houd van waar ik vandaan kom, dit betekent de wereld voor me. Mijn familie is hier… Dit is de eerste keer in jaren dat ik gehuild heb. Ik kan het echt, echt niet geloven. Mijn moeder is zó trots.” Daarna volgde opnieuw een moment van stilte, gevolgd door: "Iedereen huilt. Ik zei na Portugal dat dit is waar dromen van gemaakt zijn. Maar dit… Ik denk niet dat ik ooit een betere avond in mijn leven ga meemaken.”

Zelfs zijn winnende treffer kon hij nauwelijks bevatten. "Het is een sprookje. Hier kun je niet eens van dromen. Ik heb geen woorden voor deze emoties.” In het slot van zijn interview richtte Parrott zich tot heel Ierland: "Ik denk dat iedereen ons aan het begin van deze groep had afgeschreven. Maar ik heb het vaak genoeg gezegd: er is altijd een kans, en die hebben we gepakt. Iedereen moet trots zijn op de groep spelers die daar staat. Twee keer op achterstand én dan zo terugkomen… Ja, het is prachtig.”

De WK-droom van Ierland blijft daardoor springlevend. Het land begon moeizaam aan de kwalificatie, met slechts één punt uit de eerste drie wedstrijden, maar drie overwinningen op rij – inclusief de sensationele zeges op Portugal en Hongarije – herstelden alles. In maart strijden de Ieren via een van de vier play-offroutes om een van de laatste Europese tickets voor het WK 2026. Mocht dat lukken, dan wordt het de eerste WK-deelname sinds 2002.

Vliegveld

De euforie in Ierland is gigantisch. Het grootste vliegveld van het land, Dublin Airport, heeft zich zelfs tijdelijk omgedoopt tot Troy Parrott International Airport op de socialmediakanalen. "Feck it. Doing it", schrijft het vliegveld bij een gefotoshopte afbeelding van de eigen naam. De tweet is vergezeld met de emoji van een papegaai, de vertaling van het woord 'parrot'. Ook wordt een video gedeeld van juichende reizigers die op het vliegveld naar de wedstrijd keken.