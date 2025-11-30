Twente wint voor het eerst sinds begin oktober, mede door late penaltymisser Parrott

FC Twente heeft zondag een hele belangrijke overwinning geboekt tegen AZ (1-0). In een wedstrijd, die vooral niet overliep van het offensieve vernuft, was één goede aanval genoeg voor de thuisploeg. Troy Parrott miste nog een penalty in de laatste minuut.
AZ was in het eerste deel van de eerste helft de bovenliggende partij. De Alkmaarders namen de overhand, zonder echt kansen te creëren. FC Twente nam een meer afwachtende houding aan. De ploeg van John van den Brom groeide echter wel in de wedstrijd en was via Sondre Orjasaeter meermaals dreigend. Na een dik halfuur legde de Noor een bal op een presenteerblaadje voor Thomas van den Belt, maar de middenvelder schoot vanaf een meter of negen over.
Niet veel later was het wel raak, toen Bart van Rooij een voorzet van Ramiz Zerrouki achterwaarts inknikte. De rechtsback had echter iets eerder een overtreding gemaakt op Alexandre Penetra, en na het bestuderen van de beelden besloot Jeroen Manschot de goal af te keuren. Parrott stiftte niet veel later een fraaie kans over het doel van Lars Unnerstall, waardoor de ruststand 0-0 bleef.
Het was FC Twente dat vervolgens het beste uit de kleedkamer kwam, maar veel kansen leverde dat niet op. Beide defensies zetten zichzelf in de etalage en verhinderden veel kansen. Het meest opvallende moment kwam in de 60e minuut, toen beide teams het met elkaar aan de stok kregen. Zerrouki ging door op Wouter Goes om de bal te veroveren, maar raakte de markante AZ-verdediger. Vervolgens kwam de vlam in de pan.
Toen alles bedaard was, zette FC Twente weer aan. Echt overtuigend was het echter allemaal niet, tot in de 75e minuut. De goed spelende Orjasaeter legde een bal terug op Van den Belt, die voor besloot te geven. Van Rooij knikte terug richting de penaltystip en schonk zo Daan Rots een niet te missen kans. De invaller tikte overtuigend binnen. De reactie van AZ was daarna flets. Buiten een kopkans van Sven Mijnans creëerden de Alkmaarders praktisch niks meer. Totdat Parrott in de zestien werd aangetikt in de laatste minuten van het duel. De Ier ging echter op het moment suprême voor een panenka en die ging op pijnlijke wijze over. Hoewel FC Twente over de hele wedstrijd gezien ook niet super was, pakte de ploeg van Van den Brom wel drie zeer nuttige punten en werd de reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning beëindigd.
Parrott is niet de eerste waarbij zo'n panenka de mist ingaat. Ik denk dat je een uitgelezen kans op een doelpunt via een penalty beter op een normale manier neemt. Hoe zit het trouwens met "de aanloop in één keer zonder haperingen of rare huppeltjes"? Dat zie ik ook nog vaak voorbij komen. Is dat geen regel meer tegenwoordig?
