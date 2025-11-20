Live voetbal

‘AZ stelt vraagprijs Parrott vast op 30 miljoen euro’

AZ-speler Troy Parrott
Foto: © Imago
20 november 2025, 07:25   Bijgewerkt: 19 november 2025, 20:35

AZ verlangt een transfersom van minstens dertig miljoen euro voor Troy Parrott, zo meldt Ekrem Konur. Volgens de transferexpert houdt West Ham United de situatie rondom de Ier in de gaten, terwijl ook Everton, Leeds United en VfB Stuttgart belangstelling hebben.

Parrott is uitstekend begonnen aan het seizoen bij AZ. De Ier, die een deel van de opening van het seizoen miste met een blessure, wist in veertien officiële wedstrijden namens de Alkmaarders dertien goals te maken. Daarnaast gaf hij ook twee assists. Afgelopen week was Parrott de grote man bij Ierland; de spits scoorde twee keer tegen Portugal (2-0 winst) en zorgde er met een hattrick tegen Hongarije (2-3 winst), waarvan de laatste goal in minuut 96 viel, voor dat Ierland zich plaatste voor de play-offs voor het WK.

De goede vorm van Parrott is ook in het buitenland opgevallen, zo stelt Konur. Volgens de verslaggever houdt West Ham de situatie rondom de 23-jarige rechtspoot in de gaten. De Londenaren gaan namelijk uit van een vertrek van Niclas Füllkrug, die dit seizoen nog nauwelijks minuten maakte. Naast West Ham zouden ook Everton, Leeds United en VfB Stuttgart interesse hebben in de spits.

Mocht een van deze clubs zich bij AZ melden, zullen de Alkmaarders hoog in de boom gaan zitten. Konur meldt namelijk dat de huidige nummer drie van de Eredivisie minstens dertig miljoen euro verlangt voor Parrott. Dat zou een transferrecord betekenen voor AZ. De duurste uitgaande transfer tot dusver staat op naam van Tijjani Reijnders, die in de zomer van 2023 voor bijna 25 miljoen euro naar AC Milan verhuisde. Parrott vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 18,3 miljoen euro.

Mike
Mike
Met de huidige prijzen die rondgaan in het voetbal. De vorm die hij laat zien in de eredivisie en in het nationale elftal is hij een goed boegbeeld van AZ. Geen gekke prijs. En het is zeker geen onredelijke prijs, vooral als zijn vorm zo goed blijft.

Docker
Dertig vragen is grofweg ergens tussen de 23 en 26 krijgen denk ik. En dat zit er zeker in als er clubs komen die sowieso al flinke bedragen neertellen voor spelers. Ik denk dat het voor hem ook tijd wordt om bij AZ te vertrekken. Prima voetballer.

FrankdeG
Als hij de "homegrown" status heeft moet AZ er wel 20-25 voor kunnen krijgen.

Ajeto!
Vorig seizoen was het allemaal wat moeizaam. 14 goals waarvan 4 tegen Heerenveen, een wedstrijd waar ze in Friesland liever niet aan terug denken. Ze goaltjes mee gepikt tegen Twente, Feyenoord en Ajax. Dit seizoen gaat het hem tot dusver in de wedstrijden die hij heeft gespeeld een stuk beter af. Ik hoop dat hij het tot het einde van het seizoen door kan zetten. Dan is het na 2 jaar AZ tijd om eens verderop te gaan kijken. Voor AZ een mooie deal, voor 4 miljoen opgepikt bij de Spurrs en als hij dan voor 26 misschien 27 verkocht kan worden. En hij hoeft nog niet weg want ze contact loopt tot 2029

Met de huidige prijzen die rondgaan in het voetbal. De vorm die hij laat zien in de eredivisie en in het nationale elftal is hij een goed boegbeeld van AZ. Geen gekke prijs. En het is zeker geen onredelijke prijs, vooral als zijn vorm zo goed blijft.

Dertig vragen is grofweg ergens tussen de 23 en 26 krijgen denk ik. En dat zit er zeker in als er clubs komen die sowieso al flinke bedragen neertellen voor spelers. Ik denk dat het voor hem ook tijd wordt om bij AZ te vertrekken. Prima voetballer.

Als hij de "homegrown" status heeft moet AZ er wel 20-25 voor kunnen krijgen.

Vorig seizoen was het allemaal wat moeizaam. 14 goals waarvan 4 tegen Heerenveen, een wedstrijd waar ze in Friesland liever niet aan terug denken. Ze goaltjes mee gepikt tegen Twente, Feyenoord en Ajax. Dit seizoen gaat het hem tot dusver in de wedstrijden die hij heeft gespeeld een stuk beter af. Ik hoop dat hij het tot het einde van het seizoen door kan zetten. Dan is het na 2 jaar AZ tijd om eens verderop te gaan kijken. Voor AZ een mooie deal, voor 4 miljoen opgepikt bij de Spurrs en als hij dan voor 26 misschien 27 verkocht kan worden. En hij hoeft nog niet weg want ze contact loopt tot 2029

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
7
6
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

