AZ verlangt een transfersom van minstens dertig miljoen euro voor , zo meldt Ekrem Konur. Volgens de transferexpert houdt West Ham United de situatie rondom de Ier in de gaten, terwijl ook Everton, Leeds United en VfB Stuttgart belangstelling hebben.

Parrott is uitstekend begonnen aan het seizoen bij AZ. De Ier, die een deel van de opening van het seizoen miste met een blessure, wist in veertien officiële wedstrijden namens de Alkmaarders dertien goals te maken. Daarnaast gaf hij ook twee assists. Afgelopen week was Parrott de grote man bij Ierland; de spits scoorde twee keer tegen Portugal (2-0 winst) en zorgde er met een hattrick tegen Hongarije (2-3 winst), waarvan de laatste goal in minuut 96 viel, voor dat Ierland zich plaatste voor de play-offs voor het WK.

De goede vorm van Parrott is ook in het buitenland opgevallen, zo stelt Konur. Volgens de verslaggever houdt West Ham de situatie rondom de 23-jarige rechtspoot in de gaten. De Londenaren gaan namelijk uit van een vertrek van Niclas Füllkrug, die dit seizoen nog nauwelijks minuten maakte. Naast West Ham zouden ook Everton, Leeds United en VfB Stuttgart interesse hebben in de spits.

Mocht een van deze clubs zich bij AZ melden, zullen de Alkmaarders hoog in de boom gaan zitten. Konur meldt namelijk dat de huidige nummer drie van de Eredivisie minstens dertig miljoen euro verlangt voor Parrott. Dat zou een transferrecord betekenen voor AZ. De duurste uitgaande transfer tot dusver staat op naam van Tijjani Reijnders, die in de zomer van 2023 voor bijna 25 miljoen euro naar AC Milan verhuisde. Parrott vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 18,3 miljoen euro.