Kees Smit komt uit voor AZ, maar had net zo goed in het shirt van Ajax kunnen spelen. De talentvolle middenvelder moest op jonge leeftijd de keuze maken tussen de clubs uit Alkmaar en Amsterdam. Uiteindelijk maakte AZ maakte meer indruk op hem.
Op negenjarige leeftijd legde AZ de 19-jarige voetballer uit Heiloo vast. Op dat moment was ook Ajax geïnteresseerd: "Bij AZ kwam ik niet alleen in een hoger team, ik vond het er ook leuker", zegt de middenvelder van Jong Oranje in gesprek met het magazine Helden.
Smit vervolgt: "Ik heb wel serieus over Ajax nagedacht, heb ook aan wat trainingen meegedaan, maar na de vierde training ben ik niet meer gekomen", geeft de spelmaker van AZ aan. Dat had te maken met het feit dat de omgeving waar hij in Amsterdam terechtkwam niet zo goed bij hem paste.
"Ik vond het niet leuk meer. De jongens die daar speelden waren heel mans, brutaler dan ik, dat was ik niet zo gewend. AZ paste beter bij me", stelt hij.
Smit maakt momenteel deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar wordt al veelvuldig in verband gebracht met het Nederlands elftal: "Ik weet niet of ik nu al klaar ben voor het Nederlands elftal. Ik ben goed op weg, maar vind ook dat ik – in ieder geval dit seizoen – meer moet laten zien bij AZ. Maar natuurlijk zou het heel mooi zijn om nu al geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal."
@ArnoldHoeflaak08 Nu is de vraag zo’n Kees Smit een jongen uit Noord-Holland.. het grootste talent uit de regio, waarom heeft hij nooit bij Ajax gevoetbald? Omdat Ajax liever de voorkeur geeft aan Belgische middelmatige voetballers of aangekochte jeugdspelers als Hylsson?
Wat is er gebeurd met de goede voornemens van deze website? Ik kan me herinneren dat er artikelen en zelfs e-mails waren waarin men trots vertelde geen clickbait website meer te zullen zijn.
Dit werd laatst nog door iemand in de reacties geplaatst, wat hij van de Amsterdamse club vond. Bepaalde figuren riepen toen heel hard dat het niet waar was. En zie hier, blijkt het toch zo te zijn. Niet voor de eerste keer overigens, dat die figuren roeptoeteren dat het niet waar is, omdat ze het zelf nog nergens gelezen hebben. Zo kortzichtig.
Leuk man, die clickbait/troll bait artikelen. Ik ben weg hier. Pro tip, betere moderatie en gebruikers kunnen negeren. Doei!
@Marc Overtwix; daar ben jij niet bij gebaat.
Belangrijk verschil is ook de Heiloo onder de rook van Alkmaar is en letterlijk op fietsafstand van het stadion. En Amsterdam niet. Dus nog kunnen spelen met je vriendjes, leuke dingen doen met je vriendjes, of in een busje naar Ajax? Prioriteiten zijn anders op die leeftijd.
