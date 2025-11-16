Live voetbal

Kees Smit vond het niet meer leuk bij Ajax en koos daarom voor avontuur bij AZ

Kees Smit en Ajax
Foto: © Imago/realtimes
16 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
16 november 2025, 15:22   Bijgewerkt: 17:41

Kees Smit komt uit voor AZ, maar had net zo goed in het shirt van Ajax kunnen spelen. De talentvolle middenvelder moest op jonge leeftijd de keuze maken tussen de clubs uit Alkmaar en Amsterdam. Uiteindelijk maakte AZ maakte meer indruk op hem.

Op negenjarige leeftijd legde AZ de 19-jarige voetballer uit Heiloo vast. Op dat moment was ook Ajax geïnteresseerd: "Bij AZ kwam ik niet alleen in een hoger team, ik vond het er ook leuker", zegt de middenvelder van Jong Oranje in gesprek met het magazine Helden.

Artikel gaat verder onder video

Smit vervolgt: "Ik heb wel serieus over Ajax nagedacht, heb ook aan wat trainingen meegedaan, maar na de vierde training ben ik niet meer gekomen", geeft de spelmaker van AZ aan. Dat had te maken met het feit dat de omgeving waar hij in Amsterdam terechtkwam niet zo goed bij hem paste.

Smit vond teamgenoten bij Ajax niet leuk

"Ik vond het niet leuk meer. De jongens die daar speelden waren heel mans, brutaler dan ik, dat was ik niet zo gewend. AZ paste beter bij me", stelt hij.

Smit maakt momenteel deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar wordt al veelvuldig in verband gebracht met het Nederlands elftal: "Ik weet niet of ik nu al klaar ben voor het Nederlands elftal. Ik ben goed op weg, maar vind ook dat ik – in ieder geval dit seizoen – meer moet laten zien bij AZ. Maar natuurlijk zou het heel mooi zijn om nu al geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal."

➡️ Meer nieuws over Kees Smit

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rafael van der Vaart en Damián van der Vaart

Van der Vaart over Damián: ‘Soms voordeel dat ik zijn vader ben, soms nadeel’

  • Gisteren, 17:57
  • Gisteren, 17:57
Slot bedankt Liverpool-fans, die zijn naam scandeerden tijdens zege op Aston Villa

‘Arne Slot denkt serieus aan komst Kees Smit’

  • Gisteren, 16:32
  • Gisteren, 16:32
Hans Nijland met op de achtergrond Ajax-bestuurders Alex Kroes en Marijn Beuker

Nijland kraakt Ajax-directie: 'Plaatsen ego boven clubbelang'

  • Gisteren, 12:03
  • Gisteren, 12:03
3 16 reacties
Reageren
16 reacties
ArnoldHoeflaak08
40 Reacties
1.146 Dagen lid
56 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

100% clickbait heeft niet bij Ajax gevoetbald terwijl artikel suggereert van wel. De teleurstelling is groot fc update

Arena
1.566 Reacties
97 Dagen lid
3.646 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Inderdaad volkomen suggestief, clickbaitachtig en stemmingmakend bericht. Beschamend.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 Nu is de vraag zo’n Kees Smit een jongen uit Noord-Holland.. het grootste talent uit de regio, waarom heeft hij nooit bij Ajax gevoetbald? Omdat Ajax liever de voorkeur geeft aan Belgische middelmatige voetballers of aangekochte jeugdspelers als Hylsson?

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid heel toevallig gaan de snaveltjes alleen open wanneer er een bericht over het favoriete vervallen clubje gaat. Zoek een vriendin en irriteer je daar lekker aan.

descheids
736 Reacties
59 Dagen lid
1.281 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

FCUpdate had zich voorgenomen geen clickbaits meer te gebruiken. Het is helaas bij dit artikel mislukt.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 ze hebben wel eens ergere clickbait geplaatst. Hij heeft daar getraind, en vond het daar vervolgens niet meer leuk. Opzich dus gewoon wat er staat

De kikker
219 Reacties
948 Dagen lid
311 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen met dit artikel

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo zijn er vele andere jeugdspelers die de komende jaren gaan doorbreken bij andere clubs die weg zijn gegaan bij Ajax. Zie bijvoorbeeld een Zinhagel dat is ook een parel voor de toekomst bij Feyenoord.

descheids
736 Reacties
59 Dagen lid
1.281 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Net als Jan Plug die al tig keer in het eerste van feijenoord zijn kans heeft gekregen. Oh wacht. Hij krijgt geen kans.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids Ach jochie toch, moet je even uithuilen?

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21 Hij is sowieso een beetje geobsedeerd door plugs.

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
209 Reacties
1.115 Dagen lid
1.947 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat is er gebeurd met de goede voornemens van deze website? Ik kan me herinneren dat er artikelen en zelfs e-mails waren waarin men trots vertelde geen clickbait website meer te zullen zijn.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit werd laatst nog door iemand in de reacties geplaatst, wat hij van de Amsterdamse club vond. Bepaalde figuren riepen toen heel hard dat het niet waar was. En zie hier, blijkt het toch zo te zijn. Niet voor de eerste keer overigens, dat die figuren roeptoeteren dat het niet waar is, omdat ze het zelf nog nergens gelezen hebben. Zo kortzichtig.

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
150 Reacties
857 Dagen lid
1.387 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk man, die clickbait/troll bait artikelen. Ik ben weg hier. Pro tip, betere moderatie en gebruikers kunnen negeren. Doei!

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Namstel Niet eens 'betere' moderatie, maar gewoon überhaupt moderatie 😅

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
209 Reacties
1.115 Dagen lid
1.947 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc Overtwix; daar ben jij niet bij gebaat.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
650 Reacties
1.146 Dagen lid
4.975 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belangrijk verschil is ook de Heiloo onder de rook van Alkmaar is en letterlijk op fietsafstand van het stadion. En Amsterdam niet. Dus nog kunnen spelen met je vriendjes, leuke dingen doen met je vriendjes, of in een busje naar Ajax? Prioriteiten zijn anders op die leeftijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ArnoldHoeflaak08
40 Reacties
1.146 Dagen lid
56 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

100% clickbait heeft niet bij Ajax gevoetbald terwijl artikel suggereert van wel. De teleurstelling is groot fc update

Arena
1.566 Reacties
97 Dagen lid
3.646 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Inderdaad volkomen suggestief, clickbaitachtig en stemmingmakend bericht. Beschamend.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 Nu is de vraag zo’n Kees Smit een jongen uit Noord-Holland.. het grootste talent uit de regio, waarom heeft hij nooit bij Ajax gevoetbald? Omdat Ajax liever de voorkeur geeft aan Belgische middelmatige voetballers of aangekochte jeugdspelers als Hylsson?

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FC Onkruid heel toevallig gaan de snaveltjes alleen open wanneer er een bericht over het favoriete vervallen clubje gaat. Zoek een vriendin en irriteer je daar lekker aan.

descheids
736 Reacties
59 Dagen lid
1.281 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

FCUpdate had zich voorgenomen geen clickbaits meer te gebruiken. Het is helaas bij dit artikel mislukt.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 ze hebben wel eens ergere clickbait geplaatst. Hij heeft daar getraind, en vond het daar vervolgens niet meer leuk. Opzich dus gewoon wat er staat

De kikker
219 Reacties
948 Dagen lid
311 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen met dit artikel

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo zijn er vele andere jeugdspelers die de komende jaren gaan doorbreken bij andere clubs die weg zijn gegaan bij Ajax. Zie bijvoorbeeld een Zinhagel dat is ook een parel voor de toekomst bij Feyenoord.

descheids
736 Reacties
59 Dagen lid
1.281 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Net als Jan Plug die al tig keer in het eerste van feijenoord zijn kans heeft gekregen. Oh wacht. Hij krijgt geen kans.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids Ach jochie toch, moet je even uithuilen?

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21 Hij is sowieso een beetje geobsedeerd door plugs.

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
209 Reacties
1.115 Dagen lid
1.947 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat is er gebeurd met de goede voornemens van deze website? Ik kan me herinneren dat er artikelen en zelfs e-mails waren waarin men trots vertelde geen clickbait website meer te zullen zijn.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit werd laatst nog door iemand in de reacties geplaatst, wat hij van de Amsterdamse club vond. Bepaalde figuren riepen toen heel hard dat het niet waar was. En zie hier, blijkt het toch zo te zijn. Niet voor de eerste keer overigens, dat die figuren roeptoeteren dat het niet waar is, omdat ze het zelf nog nergens gelezen hebben. Zo kortzichtig.

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
150 Reacties
857 Dagen lid
1.387 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk man, die clickbait/troll bait artikelen. Ik ben weg hier. Pro tip, betere moderatie en gebruikers kunnen negeren. Doei!

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Namstel Niet eens 'betere' moderatie, maar gewoon überhaupt moderatie 😅

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
209 Reacties
1.115 Dagen lid
1.947 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc Overtwix; daar ben jij niet bij gebaat.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
650 Reacties
1.146 Dagen lid
4.975 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Belangrijk verschil is ook de Heiloo onder de rook van Alkmaar is en letterlijk op fietsafstand van het stadion. En Amsterdam niet. Dus nog kunnen spelen met je vriendjes, leuke dingen doen met je vriendjes, of in een busje naar Ajax? Prioriteiten zijn anders op die leeftijd.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 19 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
11
2
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel