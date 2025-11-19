heeft woensdagavond live in de talkshow Eva voor het eerst de heftige beelden teruggezien van wat achteraf zijn laatste momenten als profvoetballer waren. Op 29 oktober zakte de spits in de slotminuut van het duel tussen AZ en N.E.C. in elkaar en werd hij met succes gereanimeerd door de toegesnelde medische staf van beide elftallen.

De inmiddels 36-jarige Dost had eerder in het bewuste duel nog met een zeer fraaie volley voor de 0-1 in het voordeel van N.E.C. gezorgd, waarna het op verschrikkelijke wijze misging. De geboren Drent ging in minuut 89 naar de grond, waarna zowel zijn teamgenoten als spelers van AZ een kring om hem heen vormden en de medici hun werk konden doen. Naar later bleek was een ontstoken hartspier de onderliggende oorzaak die er uiteindelijk voor zorgt dat Dost een punt achter zijn voetballoopbaan heeft moeten zetten.

Dost geëmotioneerd bij Jinek: 'Komt wel even binnen'

Woensdagavond schuift Dost aan in de talkshow van Eva Jinek voor zijn eerste televisie-interview in dik twee jaar tijd. Als de presentatrice ter introductie opsomt wat hem is overkomen raakt hij zichtbaar geëmotioneerd. "Zo. Het komt wel even binnen, weer", merkt hij op. Dost heeft wel direct heel goed nieuws te melden dat hij eerder deze week kreeg van zijn cardioloog. "Ja, momenteel staat het er heel goed voor. Ik heb een echo van mijn hart gehad, ze hebben mijn kastje gecontroleerd en alles ziet er goed uit. Ja, dat is fantastisch."

Jinek vertelt vervolgens dat Dost op één voorwaarde 'ja' zei op de vraag of hij in de talkshow wilde terugblikken op wat hem is overkomen. "Jij zei: 'Ja, ik wil dat wel doen, maar niet voor mijzelf. Ik wil dat doen met de mensen die mijn leven hebben gered'. Dus nu zitten ze hier om jou heen: Jeroen en Ingrid, de clubartsen van N.E.C. en AZ, en Barry en Kees, de verpleegkundigen van AZ." Dost legt uit: "Helden. Waarom ik dit met hen wilde doen? Daarom zit ik hier nog, dat is de simpele uitleg. Ik heb niet per se het idee dat er te weinig aandacht is geweest voor de mensen die dit bereikt hebben, maar direct daarna had ik het er met mijn partner al over dat we deze mensen in het zonnetje willen zetten. Er is wel aandacht voor, maar ook achteraf heb ik nog met hen gesproken en dan blijkt dat daar nog wel progressie geboekt kan worden."

"Ik vind: zonder deze mensen was ik er niet", vervolgt Dost, die zich gelukkig prijst dat hij in het stadion en niet elders in elkaar zakte. "Stel je voor dat ik was wezen hardlopen of wat dan ook, dan weten we nooit wat er gebeurd was. Dus ik vind niet dat het klein gehouden wordt, maar ik voel zelf heel erg dat ik gewoon wil zeggen dat ik deze mensen heel dankbaar ben."

Dost ziet beelden voor het eerst terug: 'Heftig'

Vervolgens kondigt Jinek aan dat de beelden waarop te zien is hoe Dost in elkaar zakt zullen worden vertoond. "Nog zo'n leuk moment", grapt de oud-international. "Ik zeg het er even bij: dit is de eerste keer dat jij deze beelden terugziet, maar je hebt gezegd dat je het oké vindt om dat te doen." Na het fragment zegt Dost: "Heftig om het weer te zien. Het gekke is dat ik dacht dat het al veel eerder gebeurde, in de 83e minuut. Maar het was veel later. Dus daar zie je ook dat het een en ander niet meer klopte. Maar je ziet ook hier dat er ontzettend snel gehandeld wordt. Je ziet de spelers direct naar mij toe rennen en binnen no-time zie je twee mensen in het geel."