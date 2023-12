Oranje-international hielp Bas Dost met hartverwarmende WhatsApp-berichten

heeft in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad teruggeblikt op het huiveringwekkende moment in de slotfase van de wedstrijd tussen AZ en NEC, toen de 34-jarige spits plots in elkaar zakte. Vlak nadat Dost was bijgekomen, las hij een berichtje van op zijn telefoon.

In de 90e minuut choqueerde Dost de hele voetbalwereld, toen hij uit het niets op de grond ging zitten tijdens de wedstrijd AZ – NEC (1-2). “Ik was helemaal op en kon geen zuurstof meer opnemen, een gevoel dat ik nooit eerder heb gehad. Het enige wat ik nog kon, was even gaan zitten en accepteren dat het niet meer ging. Ik heb mijn hand nog opgestoken richting de zijkant en vervolgens zakte ik weg”, blikt Dost terug.

De aanvaller kwam na drie reanimatiepogingen weer bij en besefte zich wat er aan de hand was. Zijn telefoon was inmiddels ontploft met een stortvloed aan berichten. Eén van die mensen die Dost een bericht had gestuurd, was Blind. “Hij appte me op de avond dat het gebeurde. Daar heb ik veel aan gehad. Het geeft vertrouwen dat hij hetzelfde heeft doorgemaakt en helemaal teruggekomen is”, vertelt Dost. Blind zakte in 2019 in elkaar tijdens Ajax - Valencia. Later werd bekend dat de verdediger kampte met een ontstoken hartspier.

De NEC-spits en Blind hielden contact. “De dag voor mijn operatie heb ik hem nog geappt. Het bericht dat hij terugstuurde, hielp me over een moeilijk punt heen. Heel fijn dat-ie dat deed”, zegt Dost tegenover het Algemeen Dagblad. Het is nog onduidelijk of de ervaren voetballer nog terugkeert op de velden. In november kondigde hij aan even afstand te nemen van het voetbal.