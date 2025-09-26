Dost (36) hangt voetbalschoenen aan de wilgen: 'Ik wil niet met mijn leven spelen'

heeft besloten om per direct te stoppen met voetballen. Dat onthult de 36-jarige spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. Het besluit is noodgedwongen, aangezien hij op 29 oktober 2023 als speler van NEC op bezoek bij AZ werd getroffen door een hartstilstand.

Het is 29 oktober 2023 als AZ en NEC het in het AFAS Stadion tegen elkaar opnamen. Bij een 1-2 tussenstand in de negentigste minuut werd het duel gestaakt, nadat Dost op het veld bleef liggen. Medische hulp snelde direct toe en eenmaal bij kennis werd de spits per brancard van het veld gedragen, waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

Artikel gaat verder onder video

Dost was getroffen door een hartstilstand en moest vervolgens revalideren. Hoewel de spits nog hoopte om zijn terugkeer op de velden te kunnen maken, zorgden tegenslagen ervoor dat niet haalbaar was. De ontsteking op zijn hartspier verdween maar niet. "Dat was om gek van te worden. De verwachting was dat de ontsteking na een half jaar weg zou zijn. Ik dacht in december dat ik het volgende seizoen (2024/2025, red.) wel weer kon voetballen. Maar in maart had ik een scan die dramatisch uitviel. De ontsteking was bijna volledig terug. Dat was een klap in mijn gezicht", aldus Dost.

Toch verliep het begin van de revalidatie nog voorspoedig. "Ik mocht joggen op de loopband, zó gaaf. Tot ik in juni een belletje kreeg van de cardioloog. Er was ‘iets’ geconstateerd bij een training. Dat moment heeft alles veranderd. Ik dacht ‘dit wil ik niet’. Je wil niet met je leven spelen. Ik heb er twee weken over nagedacht en heb toen de knoop doorgehakt", gaat Dost verder.

Deze week keerde Dost voor het eerst sinds de verschrikkelijke gebeurtenis op 29 oktober 2023 terug in het AFAS Stadion van AZ. Hij wilde de mensen die hem gered hebben bij zijn hartstilstand persoonlijk bedanken. "Ik kan mijn dankbaarheid niet in woorden uitdrukken", aldus de spits, die met tevredenheid terugkijkt op zijn carrière. "Ik heb een mooie carrière gehad. Ik ben trots op wat ik heb bereikt."

Dost begon zijn carrière bij FC Emmen, waarna hij in Nederland nog uitkwam voor Heracles Almelo en sc Heerenveen. Bij laatstgenoemde club verdiende de 1,96 meter lange spits een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij goed was voor 48 treffers in 117 wedstrijden. Zijn meeste doelpunten maakte Dost in dienst van Sporting Portugal, waar hij liefst 93 maal trefzeker was. Daarnaast speelde Dost achttien interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij één doelpunt maakte. Dat brengt zijn totaal op liefst 270 doelpunten.