Compleet mislukte Panenka Sergio Ramos (39) leidt forse nederlaag in

heeft een slechte beurt gemaakt bij zijn Mexicaanse club Monterrey. De Spaanse routinier mocht in het uitduel bij Toluca aanleggen voor een penalty, maar zijn Panenka mislukte volledig en was een makkelijke prooi voor doelman Hugo González.

Het Monterrey van Ramos kwam in het uitduel al na tien minuten spelen op een 0-1 voorsprong en kreeg even later een uitgelezen kans om die te verdubbelen, toen de arbiter naar de stip wees. Ramos zette zich achter de strafschop en hoopte González te verrassen met een klassieke Panenka. De doelman had het echter doorzien en bleef staan, waardoor hij de inzet van de Spanjaard simpel kon vangen.

Artikel gaat verder onder video

Tijd om zijn misser te betreuren kreeg Ramos nauwelijks. Terwijl de routinier terug sprintte naar zijn eigen helft, zette Toluca een razendsnelle tegenaanval in. Daaruit werd uiteindelijk net niet gescoord, maar nog geen tien minuten later had Toluca de achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Bij rust stond de thuisploeg met 4-2 voor. In de tweede helft kwamen er nog twee goals bij, waardoor Ramos en zijn ploeggenoten uiteindelijk met een 6-2 nederlaag van het veld stapten.

Door de zege wipt Toluca over Monterrey heen naar de tweede plaats in de Mexicaanse competitie. Beide clubs hebben 22 punten uit tien duels, maar het doelsaldo is ruim in het voordeel van Toluca (+15 om +5). Koploper is Cruz Azul, dat 24 punten vergaarde uit de eerste tien speelronden.