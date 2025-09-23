Live voetbal 2

Barcelona maakt grote uitzondering voor Frenkie de Jong

Frenkie de Jong schreeuwt richting zijn ploeggenoten bij Barcelona
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
23 september 2025, 20:18   Bijgewerkt: 21:00

Frenkie de Jong lijkt spoedig zijn nieuwe contract bij FC Barcelona te gaan tekenen, zo valt op te maken uit de woorden van voorzitter Joan Laporta. De Nederlander loopt komende zomer uit zijn contract. Normaal gesproken verlengen de Catalanen niet met spelers in het laatste jaar van hun verbintenis, maar voor De Jong wordt een uitzondering gemaakt.

Laporta was dinsdag te gast in een uitzending van de Spaanse radiozender RAC1. Gedurende het gesprek kwam de contractsituatie van De Jong naar voren. De voormalig Ajacied heeft namelijk nog maar een contract voor een seizoen in Barcelona en zou komende zomer dus gratis kunnen vertrekken. Lange tijd gingen er al geruchten rond over een naderende contractverlenging.

Die verlenging lijkt er nu van te gaan komen. “Er wordt gewerkt aan de contractverlenging van Frenkie”, zo bevestigt Laporta over de middenvelder, die een vaste waarde is in het elftal van Hansi Flick. Daarmee gaat Barcelona tegen een eigen regel in. “We verlengen normaal niet met spelers van wie het contract dit seizoen afloopt, maar voor Frenkie maken we een uitzondering”, stelt de bestuurder.

“Frenkie is van zaakwaarnemer veranderd, hij is gemotiveerd en zegt dat hij goed slaapt, ondanks dat hij onlangs opnieuw vader is geworden”, gaat Laporta verder. De Catalanen verwachten dan ook spoedig tot een akkoord te kunnen komen. “We verwachten binnenkort goed nieuws”, besluit de voorzitter.

descheids
111 Reacties
5 Dagen lid
189 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat een rare redenatie. Waarom zou barcelona ook in het laatste contract jaar niet met Frenkie willen verlengen? Laat hem dan maar gratis de deur uitwandelen? Barca mag genadig zijn dat Frenkie tegen een premium salaris daar zou willen blijven spelen.

vleermuis
529 Reacties
1.093 Dagen lid
1.563 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

frenkie de jong wint maar weinig prijzen met barca en staat wel vaak in de basis

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
3
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

