Vrouw Raphinha is woedend na nieuwe FIFA-omissie en slaat om zich heen

is zondag buiten het The Best FIFA Men's 11 gehouden. Zijn vrouw, Natalia Rodrigues Belloli, vindt dit nergens op slaan en sloeg op social media om zich heen.

Raphinha was in 2025 niet te stoppen. Hij won met FC Barcelona de binnenlandse treble: de Catalanen werden kampioen en pakten de beker en de super cup. In al die prijzen had de Braziliaan een groot aandeel. Verder werd hij de topscorer van de Champions League: zijn dertien goals waren echter niet voldoende om de 'cup met de grote oren' ook echt naar Barcelona mee terug te kunnen nemen. Uiteindelijk ging Paris Saint-Germain met die trofee aan de haal.

Desondanks leek Raphinha elke wedstrijd wel betrokken bij een doelpunt van Las Blaugranas. En vaak was dat ook het geval: in 64 duels was hij 62 keer de doelpuntenmaker of de assistgever. Toch eindigde de buitenspeler slechts op de vijfde plek in de Ballon d'Or-ranking. En dinsdag werd het nog erger: Raphinha werd buiten de The Best FIFA Men's 11 gehouden.

Spelers als Jude Bellingham, Cole Palmer en Pedri, die veel minder bij doelpunten betrokken waren en/of minder prijzen pakten met hun club, kregen wel een plek in het elftal. Belloli had genoeg gezien en plaatst uit pure woede enkele verhalen op haar Instagram-account. "Ze verhullen het niet eens meer", "ONRECHT', en "Speelt Raphinha basketbal?" waren enkele van de onderschriften. Ongeveer een uur later zou ze de verhalen verwijderen.