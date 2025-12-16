Live voetbal

Vrouw Raphinha is woedend na nieuwe FIFA-omissie en slaat om zich heen

Raphinha
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
16 december 2025, 06:25

Raphinha is zondag buiten het The Best FIFA Men's 11 gehouden. Zijn vrouw, Natalia Rodrigues Belloli, vindt dit nergens op slaan en sloeg op social media om zich heen.

Raphinha was in 2025 niet te stoppen. Hij won met FC Barcelona de binnenlandse treble: de Catalanen werden kampioen en pakten de beker en de super cup. In al die prijzen had de Braziliaan een groot aandeel. Verder werd hij de topscorer van de Champions League: zijn dertien goals waren echter niet voldoende om de 'cup met de grote oren' ook echt naar Barcelona mee terug te kunnen nemen. Uiteindelijk ging Paris Saint-Germain met die trofee aan de haal.

Artikel gaat verder onder video

Desondanks leek Raphinha elke wedstrijd wel betrokken bij een doelpunt van Las Blaugranas. En vaak was dat ook het geval: in 64 duels was hij 62 keer de doelpuntenmaker of de assistgever. Toch eindigde de buitenspeler slechts op de vijfde plek in de Ballon d'Or-ranking. En dinsdag werd het nog erger: Raphinha werd buiten de The Best FIFA Men's 11 gehouden.

Spelers als Jude Bellingham, Cole Palmer en Pedri, die veel minder bij doelpunten betrokken waren en/of minder prijzen pakten met hun club, kregen wel een plek in het elftal. Belloli had genoeg gezien en plaatst uit pure woede enkele verhalen op haar Instagram-account. "Ze verhullen het niet eens meer", "ONRECHT', en "Speelt Raphinha basketbal?" waren enkele van de onderschriften. Ongeveer een uur later zou ze de verhalen verwijderen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong

Frenkie de Jong moet vrezen dat hij zijn basisplaats kwijt is

  • vr 12 december, 15:00
  • 12 dec. 15:00
Barcelona-aanvaller Lamine Yamal

Vader van Lamine Yamal misdraagt zich en wordt van tribune verwijderd

  • zo 7 december, 10:33
  • 7 dec. 10:33
Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt

Oranje kan op WK 2026 al vroegtijdig uitkomen tegen Marokko

  • vr 5 december, 19:46
  • 5 dec. 19:46
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raphinha

Raphinha
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (14 dec. 1996)
Positie: A, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
10
6
2024/2025
Barcelona
36
18
2023/2024
Barcelona
28
6
2022/2023
Barcelona
36
7

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel