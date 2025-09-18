Live voetbal

Rashford krijgt Newcastle-fans stil met absolute wereldgoal voor Barcelona

Rashford
Foto: © Ziggo Sport
Frank Hoekman
18 september 2025, 22:38

Marcus Rashford is van 'de nul' af als speler van FC Barcelona, en hoe! De Engelsman opende in de tweede helft van het Champions League-duel bij Newcastle United met een prima kopbal de score en kreeg het publiek op St. James' Park even later helemaal stil met een duizelingwekkende knal van afstand.

Barcelona begint het Champions League-avontuur dit jaar met een op papier pittige uitwedstrijd in Newcastle. De thuisploeg kreeg in de eerste helft ook de grootste kans op de openingstreffer, toen Elanga een afgemeten pass gaf op de volledig vrijstaande Barnes. Diens inzet bij de tweede paal werd echter knap gekeerd door Barça-doelman Joan García.

Ook na rust was Newcastle, gesteund door het fanatieke thuispubliek zeer gewaagd aan de Spaanse sterrenformatie, met onder meer de in de basis teruggekeerde Frenkie de Jong in de gelederen. Na een klein uur brak Rashford echter de ban. Een indraaiende voorzet van Jules Koundé (na een voorassist van Frenkie) werd door de Engelsman vanaf de penaltystip knap achter Newcastle-keeper Nick Pope gekeept.

Het hoogtepunt van de avond voor Rashford volgde enkele minuten later. Nadat de hij de bal met een gelukje voor zijn voeten had gekregen dribbelde de aanvaller naar zijn rechterbeen, om vervolgens vanaf een meter of twintig snoeihard uit te halen. Pope dook wel, maar was kansloos op het ziedende schot dat via de onderkant van de lat binnenvloog: 0-2. "Alsof ze hem nog niet kenden, mijn hemel wat een goal!", riep Ziggo-commentator vol bewondering uit.

Newcastle - Barcelona

Newcastle United
1 - 2
Barcelona
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Marcus Rashford

Marcus Rashford
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 27 jaar (31 okt. 1997)
Positie: AM (L), A (C)
