Bosz neemt PSV-schlemiel niets kwalijk: 'Dat reken ik hem zéker niet aan'

Peter Bosz neemt zijn spits niets kwalijk na de ontluisterende 1-3 nederlaag tegen Union Sint-Gillis. De Amerikaanse spits speelde bij de eerste én de tweede goal van de Belgen in Eindhoven een negatieve hoofdrol, maar was zeker niet de énige verantwoordelijke, zo zegt zijn trainer in gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle.

Pepi ging na zeven minuten spelen ongelukkig in de fout in zijn eigen strafschopgebied. De Amerikaan controleerde een weggekopte voorzet op de borst en wilde uit de draai wegwerken. Daarbij raakte hij echter een tegenstander die hem van achteren naderde: penalty. Promise David benutte het buitenkansje en zette Union op 0-1. Een kleine tien minuten voor rust raakte Pepi bij de middenlijn de bal kwijt aan Anouar Ait El Hadj, die vervolgens opstoomde en Matej Kovár kon verschalken: 0-2.

Bosz neemt na de wedstrijd zijn tijd, maar verschijnt dan tóch voor de camera's van Ziggo Sport. De trainer oogt wat gelaten en verzucht: "Ik kan zeggen dat het teleurstellend is dat je je eerste thuiswedstrijd niet wint. Ik vond ook dat we niet goed genoeg waren. En als je dat niet bent dan moet het af en toe meezitten. Dat zat het vandaag niet", aldus Bosz. "Maar alles bij elkaar vind ik dat zij wel terecht gewonnen hebben", haast hij zich erachteraan te zeggen.

Vahle vraagt Bosz vervolgens hoe Pepi er na de wedstrijd bij zat in de kleedkamer. "Nou ja, goed... Die tweede... als je op de middenlijn de bal verliest dan mag het natuurlijk geen goal worden, dus dat reken ik hem zéker niet aan. Daar staat nog een heel elftal achter, die hadden dat ook kunnen oplossen. Dat gebeurde niet, dus daar werd hij niet gered." Ook over het penalty-moment maakt Bosz zijn spits geen verwijten: "Je neemt de bal aan, kijkt in de lucht en je hebt niet in de gaten dat iemand achter je komt. Hij schopte hem vol op zijn knie, dus ik snap dat hij hem gaf", aldus Bosz.

Opvallende wissel Bosz was geen statement: 'Dat zou wel héél raar zijn'

PSV stond halverwege met 0-2 achter. Bosz voerde in de rust een dubbele wissel uit en bracht Anass Salah-Eddine voor Armando Obispo, terwijl aanvoerder Jerdy Schouten plaats moest maken voor Guus Til. Vahle vraagt waarom de trainer zijn captain wisselde. "Omdat ik iets wilde veranderen. Of hij het begreep? Dat heb ik hem niet gevraagd, daar was de tijd niet voor." Vahle vraagt door en wil weten of Bosz enkel wat wilde forceren of dat de wissel van Schouten ook 'een beetje een statement' was. "Ik hoef geen statement naar mijn aanvoerder te maken, dat zou wel héél raar zijn. Wij zijn anders gaan spelen en daarom heb ik hem eraf gehaald", aldus Bosz.