Perez maakt gehakt van PSV-aankoop: 'Gênant, jezus mina'

Perez Vink
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
14 september 2025, 21:42   Bijgewerkt: 22:22

Myron Boadu viel zaterdagavond in tijdens het spektakelstuk NEC-PSV (3-5) en wist te scoren, maar had nog meel doelpunten kunnen maken. Kenneth Perez vindt dat de spits niet kan schieten en noemt hem 'gênant'.

Boadu kwam onlangs voor een klein bedrag over van AS Monaco en is de vervanger van de geblesseerd geraakte Alassane Pléa. Bij AZ liet hij al eerder zien vele doelpunten te kunnen maken, in het buitenland wilde dat echter niet altijd vlotten. Tegen NEC maakte Boadu zijn eerste minuten voor PSV en daarin was hij direct trefzeker. Toch had de spits nog meer kunnen scoren.

Marciano Vink vindt bijvoorbeeld dat Boadu zijn tweede kans echt had moeten afmaken. Na balverlies van Brayann Pereira staat PSV in de 73e minuut plots in een twee-tegen-een-situatie. Boadu gaat dan op doelman Gonzalo Crettaz af, maar schiet met links tegen de keeper op. Vink vindt dat de aankoop van PSV de Crettaz had kunnen passeren, maar dat vindt Perez te veel gevraagd. "Ik vond niet dat hij heel veel verkeerd deed, de keeper maakt gewoon een goede redding."

Over een ander moment van Boadu is de Deense analist echter minder te spreken. In de 82e minuut speelt de spits zijn directe tegenstander uit en schiet hij van net buiten de zestien. Boadu produceert echter een slap rolletje, die een meter naast de linkerpaal eindigt. "Dit is echt gênant gewoon. Hij kan niet schieten. Misschien lukt het nog wel een beetje met de binnenkant, maar hij is geen goede schutter." Als Perez de beelden later nog eens terugziet, vat hij zijn analyse samen met de woorden: 'jezus mina'.

PSV-speler Joey Veerman

Veerman: 'Soms kijk je tv en denk je: wanneer zou dit mij eens overkomen?'

Robin Hensgens bij Feyenoord - sc Heerenveen

Teruglezen: zo verliep de spectaculaire zaterdagavond in de Eredivisie

Peter Bosz bij ESPN

Bosz zwijgt secondenlang in interview: 'Van de perschef mag ik niks zeggen'

Ome Barend
Ome Barend
Slechte cooking?

Voetbalhoofdstad
Boadu die gratis was heeft al meer gescoord dan Borges die voor 11mln gehaald werd. Dus inderdaad herr crisom, slechte cooking van te kloese.

PSV bril!
PSV bril!
@Ome Barend Hmmm nu neem je Perez wel serieus? Die opmerking over Valente eruit straks was ook geen onzin? Perez wordt steeds vervelender, die mag maar de bank.

Myron Boadu

Myron Boadu
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
1
1
2024/2025
Bochum
19
9
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3

Meer info

