PSV in bizar spektakelstuk met acht doelpunten langs NEC

PSV Pepi NEC goal
Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 september 2025, 20:45

PSV heeft zaterdagavond in een bizar spektakelstuk met 3-5 (!) gewonnen van NEC. Het duel in Nijmegen leek vlak na rust wel beslist toen de in de basis teruggekeerde Ricardo Pepi met zijn tweede goal van de avond de 1-4 aantekende, maar het NEC van Dick Schreuder gaf zich niet gewonnen, knokte zich knap terug en miste zelfs nog een strafschop die het helemáál spannend had kunnen maken.

Met in het achterhoofd dat PSV dinsdag het Champions League-avontuur begint met een thuisduel tegen de Belgische kampioen Union St.-Gillis, besloot Bosz meerdere wijzigingen door te voeren in zijn basis opstelling ten opzichte van de 0-2 thuisnederlaag tegen Telstar. Centraal achterin werden Yarek Gasiorowski en Ryan Flamingo vervangen door Armando Obispo en aanvoerder Jerdy Schouten. In de spits was Pepi voor het eerst dit seizoen in staat om aan de aftrap te verschijnen. Bij NEC debuteerden zomeraanwinsten Ahmetcan Kaplan en Deveron Fonville.

NEC zette de aanvallende intenties vanaf de aftrap kracht bij en probeerde PSV bij de strot te grijpen. Aan de andere kant liet het elftal van Dick Schreuder de nodige ruimte achter de defensie vallen, waarvan de bezoekers hoopten te profiteren. Na een klein kwartier nam PSV een voorsprong. Een voorzet kon nog wel worden weggewerkt door NEC, maar werd door Schouten bij Pepi bezorgd. De Amerikaan schoot half uit de draai raak: 0-1. NEC-doelman Gonzalo Crettaz voorkwam even later met een stijlvolle redding dat Ruben van Bommel de voorsprong kon verdubbelen.

Domper voor PSV was het uitvallen van Obispo, na een klein halfuur spelen. Bij een hoekschop kwam de verdediger in botsing met Dirk Proper, waarna hij met een bloedende wond bij het oog bleef liggen. Hoewel het bloeden gestelpt kon worden, was Obispo te groggy om verder te spelen, Flamingo verving hem. Daarna brak een krankzinnige fase aan. Eerst kon Van Bommel na een counter Crettaz omspelen en de 0-2 in het lege doel schuiven. De eerste de beste aanval daarna leverde de 1-2 van NEC op, die beheerst werd binnengeschoten door Virgil Misidjan. Weer twee minuten later schoot Joey Veerman van grote afstand op uiterst fraaie wijze de 1-3 tegen de touwen. Drie goals in vier minuten dus. Hoewel PSV voor rust nog kansen kreeg op een vierde goal, zochten beide ploegen met een 1-3 voorsprong voor de bezoekers de kleedkamers op voor de rust.

Wie dacht dat beide ploegen het in de tweede helft wat rustiger aan zouden gaan doen, kwam bedrogen uit. Vijf minuten na rust leek PSV de zege wel binnen te hebben, toen Pepi uit een voorzet van Ivan Perisic zijn tweede van de avond binnen kon koppen: 1-4. NEC richtte zich echter knap op en kwam door een pegel van Youssef El Kachati en een beheerst schot van Tjaronn Chery doodleuk terug tot 3-4. Bosz bracht daarop twee debutanten binnen de lijnen: Anass Salah-Eddine en Myron Boadu. Laatstgenoemde luisterde zijn eerste minuten in het PSV-shirt even later op met een belangrijke treffer. Uit een hoekschop kopte de oud-speler van onder meer AZ en FC Twente vallend de 3-5 achter Crettaz.

Nog was het daarmee niet gedaan, want NEC bleef op zoek gaan naar meer doelpunten en kreeg vlak voor tijd een enorme mogelijkheid toen PSV-doelman Matej Kovár de doorgebroken invaller Vito van Crooij vloerde: penalty. Chery zette zich achter de buitenkans, maar raakte buiten bereik van Kovár de lat.

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
De landskampioen weer makkelijk aan een winst. Ze hadden er minimaal 10 moeten maken, maar 3 punten in de pocket. Rotterdammer Makkelie hielp NEC nog meerdere keren zoals o.a. de inworp die 25 meter te ver genomen was waaruit een goal kwam.

Arena
Makkelie maakte idd een paar opzichtige fouten. Dat is toch niet uit te leggen.

Voetbalhoofdstad
@arena, dan zie je maar dat Makkelie en de KNVB er alles aan doen om feijenoord maar te kunnen helpen, maar dat het dus niet uitmaakt tegen de top2. Top2 is gewoon van CL niveau en dat komt altijd boven.

Freakes
@Voetbalhoofdstad Makkelie is geen rotterdammer. Iemand die zegt bij de feiten te blijven zit je er eigenlijk altijd naast. Net als Aad de Mos

Voetbalhoofdstad
@freakes, klopt Makkelie is een Dordtenaar en dus feitelijk een Rotterdammer. Heeft ook jaren bij politie rijnmond gewerkt dus dan weet je het wel.

Voetbalanalist
Mooie wedstrijd, zat alles in

Quarlon
Prachtige wedstrijd. Reclame voor het voetbal

Geus
Verdedigend toch matig. Nr 2 ook slecht! En de aankomende nummer 5 kwam ook goed weg tegen PEC in het begin. De conclusie: matig weekend van 1,2 en wel een mooi doelpunt van Klaassen

De landskampioen weer makkelijk aan een winst. Ze hadden er minimaal 10 moeten maken, maar 3 punten in de pocket. Rotterdammer Makkelie hielp NEC nog meerdere keren zoals o.a. de inworp die 25 meter te ver genomen was waaruit een goal kwam.

Makkelie maakte idd een paar opzichtige fouten. Dat is toch niet uit te leggen.

@arena, dan zie je maar dat Makkelie en de KNVB er alles aan doen om feijenoord maar te kunnen helpen, maar dat het dus niet uitmaakt tegen de top2. Top2 is gewoon van CL niveau en dat komt altijd boven.

@Voetbalhoofdstad Makkelie is geen rotterdammer. Iemand die zegt bij de feiten te blijven zit je er eigenlijk altijd naast. Net als Aad de Mos

@freakes, klopt Makkelie is een Dordtenaar en dus feitelijk een Rotterdammer. Heeft ook jaren bij politie rijnmond gewerkt dus dan weet je het wel.

Mooie wedstrijd, zat alles in

Prachtige wedstrijd. Reclame voor het voetbal

Verdedigend toch matig. Nr 2 ook slecht! En de aankomende nummer 5 kwam ook goed weg tegen PEC in het begin. De conclusie: matig weekend van 1,2 en wel een mooi doelpunt van Klaassen

NEC - PSV

N.E.C.
3 - 5
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ricardo Pepi

Ricardo Pepi
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (9 jan. 2003)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
0
2024/2025
Jong PSV
1
1
2024/2025
PSV
18
11
2023/2024
Jong PSV
1
0

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
5
9
12
2
Ajax
5
6
11
3
Feyenoord
3
7
9
4
Utrecht
4
8
9
5
NEC
5
8
9

