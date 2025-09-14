Live voetbal

Veerman: 'Soms kijk je tv en denk je: wanneer zou dit mij eens overkomen?'

PSV-speler Joey Veerman
Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 september 2025, 07:55

Joey Veerman kon niet genieten van de wedstrijd tussen NEC en PSV (3-5). Voor de neutrale toeschouwer was het een spektakelstuk, maar op het veld ergerde Veerman zich vooral.

“Ik snap dat het op tv leuk is, maar in het veld is het helemaal niet leuk”, moppert de middenvelder in gesprek met ESPN. “Dit heeft niks met voetbal te maken. Lange ballen schieten en dan hopen dat hij goed valt. Het had ook 4-10 kunnen zijn. Dat is niet ons spel, maar we hebben het goed gedaan.”

Hoe kwam het dat PSV afweek van de eigen stijl? “We hadden al verwacht dat het zo ging lopen. Wij gingen hun spel spelen. Normaal doen we dat niet, maar het heeft goed uitgepakt. De laatste tien minuten gingen wij met vier man achterop spelen, dan zie je dat zij een man overhebben. Dan gaan wij achterover leunen en dat werkt niet. We hadden het eerder moeten beslissen.”

Van zijn wonderschone doelpunt kon Veerman wel genieten. Hij kreeg veel ruimte en plaatste de bal feilloos in de kruising, waarmee Veerman de 1-3 voor zijn rekening nam. "Je zit weleens op de bank voor de tv en dan zie je iemand dat doen en denk je: wanneer zou mij dit eens overkomen? Vandaag was die dag, deze was echt mooi."

Trainer Peter Bosz is goed te spreken over  het optreden van Veerman. “Hij paste zich enorm aan. Ik vond hem echt een goede wedstrijd spelen, omdat hij juist niet in zijn kracht kwam te spelen en veel achter zijn man moest aanlopen. Normaal gesproken maakt hij in balbezit het verschil. Dat kon deze wedstrijd niet en ik vind dat hij dat erg goed heeft gedaan.”

