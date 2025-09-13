Live voetbal 13

Door PSV en Feyenoord begeerde Nederlander compleet uit beeld bij nieuwe club

Cedric Hatenboer bij Excelsior
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 13:37

Cédric Hatenboer en Anderlecht kennen tot dusverre geen gelukkig huwelijk. Volgens Het Nieuwsblad is de middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Excelsior en begeerd werd door onder meer PSV en Feyenoord, compleet uit beeld bij trianer Besnik Hasi.

Hatenboer beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in het betaalde voetbal. Op het middenveld van Excelsior blonk de twintigjarige bijna wekelijks uit, wat hem op belangstelling van PSV en Feyenoord kwam te staan. De jongeling koos uiteindelijk voor Anderlecht, waar hij al snel op het tweede plan is terechtgekomen.

Artikel gaat verder onder video

Hasi zou volgens Het Nieuwsblad ‘totaal niet geloven’ in de Nederlander, die voor zo’n 2,5 miljoen euro werd weggeplukt bij Excelsior. Hatenboer speelde nog geen enkele officiële wedstrijd in het shirt van de Belgische club.

Hatenboer ligt nog tot medio 2029 vast bij Anderlecht. De kans is echter klein dat de Nederlander op speelminuten mag rekenen. Onder meer Enric Llansana en Nathan De Cat krijgen de voorkeur van Hasi.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Ueda krijgt 'goed' nieuws uit Groningen in jacht op koppositie op topscorerslijst Eredivisie

  • Gisteren, 17:46
  • Gisteren, 17:46
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie: 'Met hem is de kans groter dat Feyenoord kampioen wordt'

  • Gisteren, 17:20
  • Gisteren, 17:20
Ajax-trainer Francesco Farioli

Topclubs verwijderden nummer Farioli plots massaal uit hun telefoons

  • Gisteren, 16:53
  • Gisteren, 16:53
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Voetbalanalist
158 Reacties
27 Dagen lid
134 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat ktijg je als je voor het geld kies...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalanalist
158 Reacties
27 Dagen lid
134 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat ktijg je als je voor het geld kies...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

C. Hatenboer

C. Hatenboer
RSC Anderlecht
Team: Anderlecht
Leeftijd: 20 jaar (19 mrt. 2005)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
2
0
2025/2026
Anderlecht
0
0
2024/2025
Excelsior
10
0
2023/2024
Excelsior
0
0

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
6
11
14
2
Sint-Truiden
6
7
14
3
Mechelen
7
2
12
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel