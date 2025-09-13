Door PSV en Feyenoord begeerde Nederlander compleet uit beeld bij nieuwe club

Cédric Hatenboer en Anderlecht kennen tot dusverre geen gelukkig huwelijk. Volgens Het Nieuwsblad is de middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Excelsior en begeerd werd door onder meer PSV en Feyenoord, compleet uit beeld bij trianer Besnik Hasi.

Hatenboer beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in het betaalde voetbal. Op het middenveld van Excelsior blonk de twintigjarige bijna wekelijks uit, wat hem op belangstelling van PSV en Feyenoord kwam te staan. De jongeling koos uiteindelijk voor Anderlecht, waar hij al snel op het tweede plan is terechtgekomen.

Hasi zou volgens Het Nieuwsblad ‘totaal niet geloven’ in de Nederlander, die voor zo’n 2,5 miljoen euro werd weggeplukt bij Excelsior. Hatenboer speelde nog geen enkele officiële wedstrijd in het shirt van de Belgische club.

Hatenboer ligt nog tot medio 2029 vast bij Anderlecht. De kans is echter klein dat de Nederlander op speelminuten mag rekenen. Onder meer Enric Llansana en Nathan De Cat krijgen de voorkeur van Hasi.