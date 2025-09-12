Live voetbal 14

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest voor debutant tegen NEC

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Frank Hoekman
12 september 2025, 18:34

PSV zou zaterdag zomaar eens met een debutant kunnen beginnen aan het uitduel bij NEC. Volgens clubwatcher Rik Elfrink (EIndhovens Dagblad) is het 'niet ondenkbaar' dat zomeraanwinst Anass Salah-Eddine direct een basisplaats zal krijgen van trainer Peter Bosz.

PSV nam Salah-Eddine, die in het verleden uitkwam voor Ajax en FC Twente, in de laatste week van de transferperiode op huurbasis over van AS Roma, waarbij tevens een optie tot koop werd overeengekomen. De linksback is in de woorden van Elfrink 'vermoedelijk direct inzetbaar' tegen NEC, waardoor het 'niet ondenkbaar' is dat hij meteen een basisplaats toebedeeld zal krijgen.

In de laatste speelronde voor de interlandbreak ging PSV, in eigen stadion nog wel, verrassend onderuit tegen promovendus Telstar (0-2). Ten opzichte van dat duel verwacht Elfrink in totaal drie nieuwe namen: Salah-Eddine, Joey Veerman en Ricardo Pepi. Sergiño Dest zou door de entree van Salah-Eddine van de links- naar de rechtsbackpositie verhuizen, waardoor Kiliann Sildillia uit het elftal verdwijnt. Veerman zou op zijn beurt de plek van Guus Til op het middenveld overnemen, terwijl Pepi op zijn beurt eindelijk fit genoeg zou moeten zijn om te starten als spits. Dat zou betekenen dat Ivan Perisic van de punt van de aanval naar de rechtsbuitenpositie verhuist en dat Dennis Man daardoor zijn basisplaats eveneens kwijt is.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen NEC: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi, Van Bommel

Welk resultaat verwacht jij bij NEC - PSV?

81 stemmen
Lees ook:
PSV'ers Guus Til en Jerdy Schouten na blamage tegen Telstar

NEC-spelers niet met slapeloze nachten richting PSV: 'Elk team kan ze pijn doen'

  • Gisteren, 21:22
  • Gisteren, 21:22
Feyenoord-teamfoto tegen Fenerbahçe

Feyenoord opvallend hoge kans toegedicht op Europa League-winst, ook CL-verwachtingen Ajax en PSV bekend

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Kenneth Taylor van Ajax

EA zet opmerkelijke speler in rijtje met beste negen Eredivisievoetballers

  • Gisteren, 18:12
  • Gisteren, 18:12
