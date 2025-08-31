PSV presenteert Salah-Eddine en maakt rugnummer bekend

is zondagmiddag gepresenteerd als nieuwe linksback van PSV. De 23-jarige international van Jong Oranje komt op huurbasis over van AS Roma. De Eindhovenaren hebben tevens een optie tot koop weten te bedingen.

PSV was naarstig op zoek naar een extra linksback, wat helemaal noodzakelijk werd toen duidelijk werd dat Mauro Júnior vanwege een blessure voorlopig niet beschikbaar is voor trainer Peter Bosz. In de persoon van Salah-Eddine heeft de landskampioen de oplossing gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Salah-Eddine speelde in de jeugdopleidingen van zowel AZ als Ajax en debuteerde bij die laatste club in het betaald voetbal. De Amsterdammers verhuurden de linksback in het seizoen 2022/23 al aan FC Twente, dat Salah-Eddine in de winterstop van het seizoen 2023/24 definitief naar Enschede haalde. De Tukkers betaalden zo'n 7,5 ton voor de back en maakten een jaar later een flinke winst, toen AS Roma meer dan het tienvoudige (8,5 miljoen euro) voor hem neertelde.

Zijn Italiaanse avontuur liep echter niet zoals vooraf werd gehoopt. Eerder deze week werd al duidelijk dat Salah-Eddine mocht uitzien naar een nieuwe werkgever, onder meer Torino en Werder Bremen werden genoemd als mogelijke bestemmingen. Het wordt dus PSV: "Torino had nooit een kans omdat de linksback Champions League-voetbal wil spelen", schreef transfergoeroe Fabrizio Romano al op X.

Reactie Salah-Eddine

Salah-Eddine gaat spelen met rugnummer 2, dat vorig seizoen gedragen werd door Rick Karsdorp. “Ik ben honderd procent fit en klaar om zo snel mogelijk in actie te komen”, verzekert de linksbenige aanwinst van PSV. “Toen PSV voor mij als serieuze optie naar voren kwam, was ik direct enthousiast. Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik ook gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mij snel gemaakt.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor PSV. Ik zal alles geven voor deze club, elke wedstrijd vechten en het logo met trots dragen", stelt hij.

Earnest Stewart: 'Sterke optie erbij'

Naast AS Roma kwam Salah-Eddine in het verleden uit voor FC Twente en Ajax. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart is blij met de transfer. “Dankzij de komst van Anass hebben we er weer een sterke optie bij op de flanken. Daarnaast heeft hij bewezen ook prima uit de voeten te kunnen op het middenveld. We zijn erg blij dat Anass voor PSV heeft gekozen en gaan samen op jacht naar mooie successen.”