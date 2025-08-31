Live voetbal 5

PSV presenteert Salah-Eddine en maakt rugnummer bekend

Anass Salah-Eddine met op de achtergrond het logo van PSV en het Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Frank Hoekman
31 augustus 2025, 16:01

Anass Salah-Eddine is zondagmiddag gepresenteerd als nieuwe linksback van PSV. De 23-jarige international van Jong Oranje komt op huurbasis over van AS Roma. De Eindhovenaren hebben tevens een optie tot koop weten te bedingen.

PSV was naarstig op zoek naar een extra linksback, wat helemaal noodzakelijk werd toen duidelijk werd dat Mauro Júnior vanwege een blessure voorlopig niet beschikbaar is voor trainer Peter Bosz. In de persoon van Salah-Eddine heeft de landskampioen de oplossing gevonden.

Artikel gaat verder onder video

Salah-Eddine speelde in de jeugdopleidingen van zowel AZ als Ajax en debuteerde bij die laatste club in het betaald voetbal. De Amsterdammers verhuurden de linksback in het seizoen 2022/23 al aan FC Twente, dat Salah-Eddine in de winterstop van het seizoen 2023/24 definitief naar Enschede haalde. De Tukkers betaalden zo'n 7,5 ton voor de back en maakten een jaar later een flinke winst, toen AS Roma meer dan het tienvoudige (8,5 miljoen euro) voor hem neertelde.

Zijn Italiaanse avontuur liep echter niet zoals vooraf werd gehoopt. Eerder deze week werd al duidelijk dat Salah-Eddine mocht uitzien naar een nieuwe werkgever, onder meer Torino en Werder Bremen werden genoemd als mogelijke bestemmingen. Het wordt dus PSV: "Torino had nooit een kans omdat de linksback Champions League-voetbal wil spelen", schreef transfergoeroe Fabrizio Romano al op X.

Reactie Salah-Eddine

Salah-Eddine gaat spelen met rugnummer 2, dat vorig seizoen gedragen werd door Rick Karsdorp. “Ik ben honderd procent fit en klaar om zo snel mogelijk in actie te komen”, verzekert de linksbenige aanwinst van PSV. “Toen PSV voor mij als serieuze optie naar voren kwam, was ik direct enthousiast. Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik ook gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mij snel gemaakt.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor PSV. Ik zal alles geven voor deze club, elke wedstrijd vechten en het logo met trots dragen", stelt hij.

Earnest Stewart: 'Sterke optie erbij'

Naast AS Roma kwam Salah-Eddine in het verleden uit voor FC Twente en Ajax. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart is blij met de transfer. “Dankzij de komst van Anass hebben we er weer een sterke optie bij op de flanken. Daarnaast heeft hij bewezen ook prima uit de voeten te kunnen op het middenveld. We zijn erg blij dat Anass voor PSV heeft gekozen en gaan samen op jacht naar mooie successen.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Excelsior

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie met blamages van PSV, Ajax en FC Twente

  • Gisteren, 22:43
  • Gisteren, 22:43
PSV - Telstar

Machteloos PSV blameert zich tegen Telstar, dat eerste Eredivisiezege in 47 jaar boekt

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Joey Veerman PSV

Joey Veerman gebeten hond bij PSV-fans na afschuwelijk moment

  • Gisteren, 21:42
  • Gisteren, 21:42
2 reacties
Reageren
2 reacties
Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou zo erg cooking is dit niet.. middelmaat

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
469 Reacties
33 Dagen lid
1.552 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stewart is cooking. Ongekend hoeveel aanwinsten de top2 op CL niveau heeft aangetrokken. Al die CL miljoenen stromen rijkelijk binnen bij de top2 die heerlijke aankopen kunnen binnenhalen dankzij hun ongekend hoge reputatie in het buitenland. Je zal maar uitgeschakeld worden in de voorronde door een nietszeggende club die de CL uiteindelijk niet eens gehaald heeft. Sterke nog je krijgt een competitieronde rust om bij te komen van de vernedering.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
46 Reacties
0 Dagen lid
49 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou zo erg cooking is dit niet.. middelmaat

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
469 Reacties
33 Dagen lid
1.552 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stewart is cooking. Ongekend hoeveel aanwinsten de top2 op CL niveau heeft aangetrokken. Al die CL miljoenen stromen rijkelijk binnen bij de top2 die heerlijke aankopen kunnen binnenhalen dankzij hun ongekend hoge reputatie in het buitenland. Je zal maar uitgeschakeld worden in de voorronde door een nietszeggende club die de CL uiteindelijk niet eens gehaald heeft. Sterke nog je krijgt een competitieronde rust om bij te komen van de vernedering.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 23 jaar (18 jan. 2002)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
0
0
2024/2025
Roma
3
0
2024/2025
Twente
18
2
2023/2024
Twente
6
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
4
10
9
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel