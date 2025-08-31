Fans reageren massaal op denigrerende tweet van PSV vóór blamage tegen Telstar: ‘Karma’

Voetbalfans hebben na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Telstar (0-2) massaal gereageerd op een denigrerende tweet die de Eindhovenaren tien uur voor de aftrap plaatsten. Er wordt gesteld dat de nederlaag in eigen huis ‘karma’ is voor het verzenden van de post.

Voor PSV stond in speelronde vier een duel met Telstar op het programma. Voor de Noord-Hollanders was het 47 jaar geleden dat ze actief waren in de Eredivisie. Het socialmediateam van PSV besloot hier in aanloop naar het treffen op in te spelen met een enigszins arrogante tweet.

“Lang niet gezien in de Eredivisie”, staat er in het Engels in de tweet van de Eindhovenaren. In de bijgevoegde afbeelding is te zien hoe iemand in het PSV-archief achtereenvolgens de mappen ‘Eredivisie’, ‘tegenstanders’, ‘Telstar’ en ‘21e eeuw’ heeft geopend. ‘Geen bestanden gevonden’, staat daar vervolgens onder. Dat alle tekst in het Engels is, valt bij verschillende gebruikers slecht en al direct na de post wordt PSV verweten Telstar hiermee te ‘kleineren’.

Na afloop van de verdiende zege van de promovendus zoeken voetbalfans de tweet massaal op om op te reageren. “Sorry, maar wat een heerlijke karma voor deze überarrogante tweet. Als je zo weinig respect toont voor een tegenstander, verdien je het zelf gekleineerd te worden”, reageert een gebruiker na de wedstrijd. “Misschien nog een mapje toevoegen met overwinningen tegen Telstar. Blijft vooralsnog ook leeg”, sneert een ander. Een derde fan geeft aan het bestand gevonden te hebben en linkt naar de tweet van PSV direct na het laatste fluitsignaal. Ook verschillende supporters reageren vol afschuw op de tweet van hun club.