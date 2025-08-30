Machteloos PSV blameert zich tegen Telstar, dat eerste Eredivisiezege in 47 jaar boekt

PSV heeft een avond om snel te vergeten beleefd in eigen huis tegen Telstar. De regerend landskampioen had weinig in te brengen tegen de promovendus, dat via Tyrone Owusu en Patrick Brouwer volledig verdiend de zege pakte: 0-2. Voor Telstar is dat de eerste overwinning in de Eredivisie in 47 jaar.
Na het puntverlies van Ajax eerder op de dag wilde PSV in eigen huis tegen Telstar daar direct van profiteren. De Eindhovenaren kondigden voor aanvang van het duel de komst van Myron Boadu aan, terwijl ook Anass Salah-Eddine al op de tribune zat. Zij zagen hoe hun nieuwe ploeg het zeer lastig had met de promovendus.
Al vroeg in de wedstrijd was Telstar een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Matej Kovar verschenen en na twintig minuten werd het nog mooier voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Owusu kreeg de bal op grote afstand van het doel aangespeeld, draaide open en krulde het leer vervolgens op prachtige wijze in de bovenhoek. In het restant van de eerste helft wist PSV zich nog steeds geen raad met Telstar. De Eindhovenaren kwamen er eigenlijk nauwelijks doorheen, terwijl de bezoekers op hun beurt meerdere keren konden uitbreken. Scoren werd er niet meer gedaan in het eerste bedrijf, waardoor Telstar met een 0-1 voorsprong de kleedkamer opzocht.
Bosz was logischerwijs niet tevreden met het verloop van de eerste helft, dus besloot hij keihard in te grijpen en drie keer te wisselen. Ruben van Bommel, Dennis Man en Yarek Gasiorowski bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Esmir Bajraktarevic, Joey Veerman en Ricardo Pepi. Dat leek met een goede kans voor de Bosnische buitenspeler direct effect te sorteren, maar zijn poging trof geen doel.
PSV bleef het vervolgens proberen en stapelde kans op kans in de openingsfase van de tweede helft, maar Ronald Koeman junior hield Telstar met enkele knappe reddingen op de been. Aan de andere kant bleven de bezoekers er af en toe heel gevaarlijk uitkomen, wat na ruim een uur spelen succes opleverde.
De ingevallen Joey Veerman lette niet op en leverde de bal in bij Kay Tejan. Die ging op het doel af, maar via een verdediger ging de bal over de achterlijn. De daaropvolgende hoekschop werd door Guus Offerhaus bij de eerste paal gelegd, waar Brouwer binnentikte: 0-2.
In het restant van het duel wist Telstar de boel achterin op slot te houden, waardoor na Ajax ook PSV tegen puntverlies aanloopt. De Eindhovenaren waren tot dusver foutloos in de Eredivisie, maar zijn die status dus kwijt. Voor Telstar is het na het gelijkspel tegen Volendam (2-2) van vorige week de eerste zege van het seizoen, waardoor het na vier duels op vier punten staat.
mooie prestatie van telstar bij de landskampioen. Wedstrijd op CL niveau. 2 goals die je 1x per jaar scoort, maar die tellen ook. Misschien is Telstar dit seizoen wel de verrassing achter PSV en Ajax als 3e club van NL.
Pieter, allebei verloren, dus voor beide een kleine tegenslag. Maar de top2 is nog steeds cooking. Boadu vandaag binnen en Eddine ook vandaag/morgen. Ondertussen ff 35mln vangen voor Veerman en hetzelfde voor Taylor. Nee dat cooking gaat gewoon door op CL niveau. Daar kan die Mislintat aan de Maas nog een voorbeeld aan nemen
Het kan dus nog slechter vandaag🤣
precies dit. Telstar heersde in de 1e helft, 2e helft was tegenhouden, maar ze stonden steeds goed. Niks op af te dingen.
Niet alleen Ajax een slechte wedstrijd, nu ook Psv. Bosz heeft de zaken dus ook (nog) niet op de rit. Van Psv had ik dit zeker niet verwacht, gezien dat ze in mijn ogen een stabiele voorbereiding hebben gehad. Jammer voor de landskampioen maar ik denk dat het toch wel goed komt. Ben benieuwd wat AZ en Utrecht morgen doen.
@arena, ik snap nu waarom men altijd, "ze zijn er wel, je hoort ze niet" zingen bij wedstrijden van feijenoord. Het is net op het forum hier. Feijenoord staat in de fik en je hoort ze niet. Top 2 verliest een keer en je hoort ze opeens wel. Genant als ze dadelijk weer op straatlengte afstand eindigen want ik zie sparta als grootste club van Rotterdam morgen gewoon winnen.
Gelukkig is feijenoord lekker uitgerust. Vorige week geen speelronde omdat ze graag rust wilden voor de 2e voorronde wedstrijd. Alleen werden ze in de eerste ronde al vernederd door Fenerbahce. Dus was de rustronde niet eens nodig. Ze overschatten zichzelf zo ernstig dat het grappig is. Dus feitelijk is feijenoord met de meeste misaankopen want de top2 speelt gewoon CL.
Ik hoef niet zozeer mijn gelijk te halen, maar verwijs voor deze ene keer dan toch even terug naar een van mijn posts na Ajax Telstar toen ieder viel over het magere resultaat van Ajax. Toen schreef ik; laten we even enkele wedstrijden van Telstar afwachten, misschien zijn ze niet zo slecht als vele denken. Met het resultaat van vandaag kun je wellicht die conclusie al trekken. Natuurlijk deed PSV het waardeloos, maar wellicht komt Telstar wel iets hoger dan de laatste plekken op de ranglijst wat iedereen (ook ik) aan de start had verwacht.
