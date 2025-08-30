Machteloos PSV blameert zich tegen Telstar, dat eerste Eredivisiezege in 47 jaar boekt

PSV heeft een avond om snel te vergeten beleefd in eigen huis tegen Telstar. De regerend landskampioen had weinig in te brengen tegen de promovendus, dat via Tyrone Owusu en Patrick Brouwer volledig verdiend de zege pakte: 0-2. Voor Telstar is dat de eerste overwinning in de Eredivisie in 47 jaar.

Na het puntverlies van Ajax eerder op de dag wilde PSV in eigen huis tegen Telstar daar direct van profiteren. De Eindhovenaren kondigden voor aanvang van het duel de komst van Myron Boadu aan, terwijl ook Anass Salah-Eddine al op de tribune zat. Zij zagen hoe hun nieuwe ploeg het zeer lastig had met de promovendus.

Al vroeg in de wedstrijd was Telstar een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Matej Kovar verschenen en na twintig minuten werd het nog mooier voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Owusu kreeg de bal op grote afstand van het doel aangespeeld, draaide open en krulde het leer vervolgens op prachtige wijze in de bovenhoek. In het restant van de eerste helft wist PSV zich nog steeds geen raad met Telstar. De Eindhovenaren kwamen er eigenlijk nauwelijks doorheen, terwijl de bezoekers op hun beurt meerdere keren konden uitbreken. Scoren werd er niet meer gedaan in het eerste bedrijf, waardoor Telstar met een 0-1 voorsprong de kleedkamer opzocht.

Bosz was logischerwijs niet tevreden met het verloop van de eerste helft, dus besloot hij keihard in te grijpen en drie keer te wisselen. Ruben van Bommel, Dennis Man en Yarek Gasiorowski bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Esmir Bajraktarevic, Joey Veerman en Ricardo Pepi. Dat leek met een goede kans voor de Bosnische buitenspeler direct effect te sorteren, maar zijn poging trof geen doel.

PSV bleef het vervolgens proberen en stapelde kans op kans in de openingsfase van de tweede helft, maar Ronald Koeman junior hield Telstar met enkele knappe reddingen op de been. Aan de andere kant bleven de bezoekers er af en toe heel gevaarlijk uitkomen, wat na ruim een uur spelen succes opleverde.

De ingevallen Joey Veerman lette niet op en leverde de bal in bij Kay Tejan. Die ging op het doel af, maar via een verdediger ging de bal over de achterlijn. De daaropvolgende hoekschop werd door Guus Offerhaus bij de eerste paal gelegd, waar Brouwer binnentikte: 0-2.

In het restant van het duel wist Telstar de boel achterin op slot te houden, waardoor na Ajax ook PSV tegen puntverlies aanloopt. De Eindhovenaren waren tot dusver foutloos in de Eredivisie, maar zijn die status dus kwijt. Voor Telstar is het na het gelijkspel tegen Volendam (2-2) van vorige week de eerste zege van het seizoen, waardoor het na vier duels op vier punten staat.