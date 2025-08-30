Live voetbal 10

Zwak Ajax ploetert zich naar punt op bezoek bij Volendam

Kenneth Taylor van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
30 augustus 2025, 18:25

Ajax is zaterdag op bezoek bij FC Volendam opnieuw tegen puntverlies aangelopen: 1-1. De Amsterdammers hadden het heel lastig tegen de promovendus, die via een wereldgoal van Henk Veerman op voorsprong kwam. Ko Itakura herstelde de schade voor een zwak Ajax, maar de zege kon niet meer worden gepakt.

Ajax hoopte in Volendam de stijgende lijn van vorige week tegen Heracles Almelo (2-0 zege) door te zetten. Daar slaagde het in de eerste helft totaal niet in. De Amsterdammers kregen in het eerste kwartier weliswaar enkele kansjes, maar keken al vrij snel tegen een achterstand aan. Een diepe bal werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Anthony Descotte deze kon terugleggen op Henk Veerman. De spits twijfelde niet en nam het leer in een keer op de schoen, waarna deze op weergaloze wijze in de bovenhoek verdween.

Na de treffer van Volendam bleef Ajax het moeilijk hebben in het Kras Stadion en kwam de thuisploeg er met regelmaat gevaarlijk uit. In de slotfase van het eerste bedrijf begon de ploeg van John Heitinga nog wel een aantal kansen te creëren en werd in blessuretijd zelfs het net gevonden. Steven Berghuis kon van afstand vrij uithalen, waarna Kayne van Oevelen de bal zo in het pad van Raúl Moro legde. De Spanjaard gaf de bal goed aan Kenneth Taylor, die binnentikte. Moro stond echter buitenspel, dus ging de gelijkmaker voor Ajax niet door.

In de tweede helft ging het spel eigenlijk op dezelfde manier verder als in de eerste helft: Ajax niet in staat om goede kansen te creëren, terwijl Volendam er af en toe gevaarlijk uitkwam. Na een uur spelen wist de ploeg van Heitinga dan toch langszij te komen. Een hoekschop werd door Wout Weghorst verlengd, waarna Itakura van dichtbij kon binnenwerken. Dat was ook direct de laatste actie van de Japanner, aangezien Josip Sutalo al klaarstond om hem te vervangen.

In het restant van de wedstrijd kwam Ajax nog wel in de buurt van het doel van Volendam, maar slaagde het er niet meer in de winnende te maken. Daardoor liepen de Amsterdammers alweer tegen het tweede puntverlies in de nog prille competitie aan, na een eerder gelijkspel bij Go Ahead Eagles (2-2). Voor FC Volendam betekent deze uitslag het vierde gelijkspel van het seizoen, na eerder een punt tegen Heerenveen, AZ en Telstar.

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
Zwak is het juiste woord. Crisis in Amsterdam.

Copa
Copa
TWEE hoge ballen op Weghorst in de 95 en 96ste minuut. een van Baas, die 100 keer de ruimte en tijd had om dit eerder te doen en een van Sutalo die veel te ver en te hoog was. Zeer slecht Ajax. Geen plan B? Maar wat was dan plan A Het enige mooie was dat het in Volendam hard regende en bij mij de zon volop scheen en nog steeds schijnt

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Dit moet de CL in.Gelukkig hebben ze een makkelijke poule dus ik zie het positief in.

Ome Barend
Ome Barend
@Vriendje Stokvis.. Davy Klaassen aanvoerder van Ajax verwacht 0 punten.

Arena
Arena
Zeer teleurstellende pot. Er staat totaal geen hecht team op het veld. Met 1 - 1 kom je nog goed weg. Nog veel werk aan de winkel in Amsterdam. Heel jammer.

Ome Barend
Ome Barend
@Arena lekker voor je. Misschien een speler op afbetaling halen? Kroes heeft je clubje kapot gemaakt. Ajax is weer terug waar het hoort. Farioli wordt kampioen alleen niet met jouw clubje.

Hurricane.
Hurricane.
De cooking ging niet helemaal lekker. Kom er maar in voetbalhoofdstad met je nederige analyse.

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@Hurricane. Wat is ie stil hè????

❌❌❌
❌❌❌
@Pietjanhenrdrik, voetbalhoofdstad maakt jullie allemaal gek 🤣. Kijk ze eens met zijn alle voetbalhoofdstad na doen. Hij raakt duidelijk de gevoelige snaar bij jullie keer op keer. Jullie lijken wel een paar kleine school meisjes.

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@❌❌❌ het team van Ajax leek op kleine schoolmeisjes vandaag. Voetbalhoofdstad interesseert echt niemand wat. Alleen hijzelf neemt zichzelf serieus. Als hij echter niet zo achterlijk zou doen dan zou dat voor iedereen beter zijn.

Quarlon
Quarlon
Dit was niets anders dan een wanvertoning tegen een niet zo sterke tegenstander. Volendam laat twee punten liggen. Aanvallend erg pover. Hangt ook als los zand aan elkaar. Ben benieuwd of Heitinga dit op de rit krijgt

EttoE
EttoE
Heitinga heeft drie maanden de tijd gehad om dit elftal normale aanvallen te laten uitvoeren, en het lukt niet tegen een degradatiekandidaat. Nog een slechte wedstrijd, en het is einde verhaal.

balletje rond
balletje rond
Zo voetbalhooftstad zit je lekker in je schuilkelder naar de herhaling te kijken of geloof je het nog niet het zijn inderdaad 2 extra verliespunten tijd voor ernstige nederigheid klein kind fijn weekend lekker man

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
Rooky Heitinga kan er geen lijn in krijgen. Ajax heeft alleen nog tegen de nummer 18-16-13-12 gespeeld met dit resultaat. En kroes wil wat nog enige waarde heeft verpatsen met korting (taylor en brobbey). Bestuur… grijp eens in. Wellicht had Van Praag dan toch gelijk ?

Ome Barend
Ome Barend
@Pietjanhenrdrik Alex Kroes met de handen op zijn hoofd. Bibberend en bevend raken ze in paniek. Er is geen geld en het geld dat uitgegeven is ging naar Moro en Gloukh.. Misschien een speler op afbetaling halen?

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@Ome Barend huren maar weer of een gratis speler als boadu. Ownee die koos Wijselijk voor psv.

Ome Barend
Ome Barend
@Pietjanhenrdrik volgens die pipo (arena) lag dat eraan omdat PSV meer financiële kracht heeft.. Kost in totaal niet eens meer dan 1 miljoen. Verstandige keuze van Boadu. Misschien een speler op afbetaling halen?

Quarlon
Quarlon
@Hurricane de semi amateurs van Volendam hadden veel genade met de godenzonen. Ajax rest niets anders dan nederig blijven. Ik zie het erg somber in met rookie Heitinga aan het roer van het zinkende schip.

Ome Barend
Ome Barend
Bibberend en bevend ging rookie Heitinga ten onder. Wat een wanvertoning, Amsterdam in paniek. Moro wat een miskoop, je zou maar amper geld te besteden hebben en je komt aanzetten met Moro en Gloukh. Bibberend en bevend. Ik zie het somber in.

Ajeto!
Ajeto!
Crimson is weer terug?

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@Ajeto! Zou mooi zijn als tegenhanger van voetbalhoofdstad. Hij deed zo infantiel zogenaamd als tegengeluid tegen Crimson, maar de afgelopen tijd is hij gewoon verder gegaan met 30 Posts per dag

Ome Barend
Ome Barend
@Pietjanhenrdrik je kan KingCrimson niet vergelijken met een Voetbalhoofdstad. Het zou allemaal aan KC liggen. Afgelopen weken zijn ze zonder KC als kleutertjes te keer gegaan. Ze hebben gewoon een schoolmeester nodig die ze af en toe even toespreekt. Nu hebben ze vrij spel gehad en vandaag is het weer janken. Ze zijn/waren gewaarschuwd.

dilima1966
dilima1966
Ik ben naar ajax volendam geweest niet om aan te zien wat een zwak ajax gaat de goede kant op ongelooflijk

Ome Barend
Ome Barend
@dilima1966 er is helaas geen geld.

Voetbalhoofdstad
Voetbalhoofdstad
Niet het beste ajax. Doet me denken aan de periode onder frank de boer. Het is een meerjaren proces maar in de tussentijd doet het wel pijn aan de ogen. Gelukkig stromen de CL miljoenen rijkelijk binnen dus dat helpt altijd.

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@Voetbalhoofdstad: verliespartijen in de CL leveren niks op hoor. De succes supporters van Ajax blijven ook thuis als er geen eer te behalen valt.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
Moet je wel winnen. Anders komt er geen dup binnen. Behalve het startgeld en dat is al op heb ik begrepen.

Flamingo
Flamingo
@Voetbalhoofdstad cooking

Quarlon
Quarlon
Niet het beste 😅 scheelt wel behoorlijk wat hoor. Of misschien is wel het niveau van Ajax en kunnen ze niet beter, dat sluit ik ook niet uit. Gelukkig is Kroes altijd cooking volgens jou.

❌❌❌
❌❌❌
@Voetbalhoofdstad, je hebt ze allemaal gek gemaakt die kleine meiden. Ze zijn zo blij dat ze nu wat terug kunnen roepen. 🤣

Flamingo
Flamingo
@❌❌❌ dat valt wel mee, maar als je werkloos thuis zit en je bezaaid de hele dag provocerende negatieve reacties rondom Feyenoord, is dit wel heel mooi. Ik wens Ajax een heel mooi Europees seizoen toe. Dit gaat geen beste worden ben ik bang.

Copa
Copa
Ik dacht dat Gaal van af zijn zitplaats af zou dalen, om even bij te sturen. Heitinga zal veel harder en strenger moeten optreden. Ik schreef het na iedere wedstrijd en nu weer. Wat heeft Heitinga van Slot geleerd?.... Als het niet loopt, overval de tegenstander met veel, alleen maar hoge ballen. De tegenstander gaat fouten maken. Je hebt ook nog eens Weghorst voorin Zelf Bosz deed het als Psv niet voor stond, dan was het Peppi en Luuk de Jong. Berghuis wil de combinatie om de bal terug te krijgen....teveel eigen belang

Dhr. Reuring
Dhr. Reuring
Heitinga heel snel vervangen vóór hij nog meer schade aanricht. Jezus, wat een armetierig, ideeënloos spel.

Ome Barend
Ome Barend
@Dhr. Reuring, wat was Farioli goed hè.

Vriendje Stokvis
Vriendje Stokvis
John van 't Schip kom er maar in.

ERIMIR
ERIMIR
Zeer slechte wedstrijd. Heitinga zet de poppetjes weer op de verkeerde plekken. Oscar op de linkerflank ipv Godts, Berghuis op 10 ipv Oscar. Waar was de nieuwe nr.6. Moet Weghorst de 1e spits zijn voor dit seizoen, dan ben je er mooi klaar mee.

Pietjanhenrdrik
Pietjanhenrdrik
@ERIMIR godts vond ik echt goed vorig jaar.

Ome Barend
Ome Barend
@ERIMIR 😂😂😂😂 je zei dat Borges een miskoop is? Wat is Moro dan?

ERIMIR
ERIMIR
Borges is idd een miskoop. Moro kan wel wat, dat komt wel goed.

Ome Barend
Ome Barend
@ERIMIR wat kan hij? Op de grond liggen? Voor 17 miljoen?

FCJel
FCJel
Top 2x puntenverlies

