Zwak Ajax ploetert zich naar punt op bezoek bij Volendam

Ajax is zaterdag op bezoek bij FC Volendam opnieuw tegen puntverlies aangelopen: 1-1. De Amsterdammers hadden het heel lastig tegen de promovendus, die via een wereldgoal van Henk Veerman op voorsprong kwam. Ko Itakura herstelde de schade voor een zwak Ajax, maar de zege kon niet meer worden gepakt.

Ajax hoopte in Volendam de stijgende lijn van vorige week tegen Heracles Almelo (2-0 zege) door te zetten. Daar slaagde het in de eerste helft totaal niet in. De Amsterdammers kregen in het eerste kwartier weliswaar enkele kansjes, maar keken al vrij snel tegen een achterstand aan. Een diepe bal werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Anthony Descotte deze kon terugleggen op Henk Veerman. De spits twijfelde niet en nam het leer in een keer op de schoen, waarna deze op weergaloze wijze in de bovenhoek verdween.

Na de treffer van Volendam bleef Ajax het moeilijk hebben in het Kras Stadion en kwam de thuisploeg er met regelmaat gevaarlijk uit. In de slotfase van het eerste bedrijf begon de ploeg van John Heitinga nog wel een aantal kansen te creëren en werd in blessuretijd zelfs het net gevonden. Steven Berghuis kon van afstand vrij uithalen, waarna Kayne van Oevelen de bal zo in het pad van Raúl Moro legde. De Spanjaard gaf de bal goed aan Kenneth Taylor, die binnentikte. Moro stond echter buitenspel, dus ging de gelijkmaker voor Ajax niet door.

In de tweede helft ging het spel eigenlijk op dezelfde manier verder als in de eerste helft: Ajax niet in staat om goede kansen te creëren, terwijl Volendam er af en toe gevaarlijk uitkwam. Na een uur spelen wist de ploeg van Heitinga dan toch langszij te komen. Een hoekschop werd door Wout Weghorst verlengd, waarna Itakura van dichtbij kon binnenwerken. Dat was ook direct de laatste actie van de Japanner, aangezien Josip Sutalo al klaarstond om hem te vervangen.

In het restant van de wedstrijd kwam Ajax nog wel in de buurt van het doel van Volendam, maar slaagde het er niet meer in de winnende te maken. Daardoor liepen de Amsterdammers alweer tegen het tweede puntverlies in de nog prille competitie aan, na een eerder gelijkspel bij Go Ahead Eagles (2-2). Voor FC Volendam betekent deze uitslag het vierde gelijkspel van het seizoen, na eerder een punt tegen Heerenveen, AZ en Telstar.