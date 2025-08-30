Zwak Ajax ploetert zich naar punt op bezoek bij Volendam

Ajax is zaterdag op bezoek bij FC Volendam opnieuw tegen puntverlies aangelopen: 1-1. De Amsterdammers hadden het heel lastig tegen de promovendus, die via een wereldgoal van Henk Veerman op voorsprong kwam. Ko Itakura herstelde de schade voor een zwak Ajax, maar de zege kon niet meer worden gepakt.
Ajax hoopte in Volendam de stijgende lijn van vorige week tegen Heracles Almelo (2-0 zege) door te zetten. Daar slaagde het in de eerste helft totaal niet in. De Amsterdammers kregen in het eerste kwartier weliswaar enkele kansjes, maar keken al vrij snel tegen een achterstand aan. Een diepe bal werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Anthony Descotte deze kon terugleggen op Henk Veerman. De spits twijfelde niet en nam het leer in een keer op de schoen, waarna deze op weergaloze wijze in de bovenhoek verdween.
Na de treffer van Volendam bleef Ajax het moeilijk hebben in het Kras Stadion en kwam de thuisploeg er met regelmaat gevaarlijk uit. In de slotfase van het eerste bedrijf begon de ploeg van John Heitinga nog wel een aantal kansen te creëren en werd in blessuretijd zelfs het net gevonden. Steven Berghuis kon van afstand vrij uithalen, waarna Kayne van Oevelen de bal zo in het pad van Raúl Moro legde. De Spanjaard gaf de bal goed aan Kenneth Taylor, die binnentikte. Moro stond echter buitenspel, dus ging de gelijkmaker voor Ajax niet door.
In de tweede helft ging het spel eigenlijk op dezelfde manier verder als in de eerste helft: Ajax niet in staat om goede kansen te creëren, terwijl Volendam er af en toe gevaarlijk uitkwam. Na een uur spelen wist de ploeg van Heitinga dan toch langszij te komen. Een hoekschop werd door Wout Weghorst verlengd, waarna Itakura van dichtbij kon binnenwerken. Dat was ook direct de laatste actie van de Japanner, aangezien Josip Sutalo al klaarstond om hem te vervangen.
In het restant van de wedstrijd kwam Ajax nog wel in de buurt van het doel van Volendam, maar slaagde het er niet meer in de winnende te maken. Daardoor liepen de Amsterdammers alweer tegen het tweede puntverlies in de nog prille competitie aan, na een eerder gelijkspel bij Go Ahead Eagles (2-2). Voor FC Volendam betekent deze uitslag het vierde gelijkspel van het seizoen, na eerder een punt tegen Heerenveen, AZ en Telstar.
TWEE hoge ballen op Weghorst in de 95 en 96ste minuut. een van Baas, die 100 keer de ruimte en tijd had om dit eerder te doen en een van Sutalo die veel te ver en te hoog was. Zeer slecht Ajax. Geen plan B? Maar wat was dan plan A Het enige mooie was dat het in Volendam hard regende en bij mij de zon volop scheen en nog steeds schijnt
@❌❌❌ het team van Ajax leek op kleine schoolmeisjes vandaag. Voetbalhoofdstad interesseert echt niemand wat. Alleen hijzelf neemt zichzelf serieus. Als hij echter niet zo achterlijk zou doen dan zou dat voor iedereen beter zijn.
Zo voetbalhooftstad zit je lekker in je schuilkelder naar de herhaling te kijken of geloof je het nog niet het zijn inderdaad 2 extra verliespunten tijd voor ernstige nederigheid klein kind fijn weekend lekker man
Rooky Heitinga kan er geen lijn in krijgen. Ajax heeft alleen nog tegen de nummer 18-16-13-12 gespeeld met dit resultaat. En kroes wil wat nog enige waarde heeft verpatsen met korting (taylor en brobbey). Bestuur… grijp eens in. Wellicht had Van Praag dan toch gelijk ?
Bibberend en bevend ging rookie Heitinga ten onder. Wat een wanvertoning, Amsterdam in paniek. Moro wat een miskoop, je zou maar amper geld te besteden hebben en je komt aanzetten met Moro en Gloukh. Bibberend en bevend. Ik zie het somber in.
@Pietjanhenrdrik je kan KingCrimson niet vergelijken met een Voetbalhoofdstad. Het zou allemaal aan KC liggen. Afgelopen weken zijn ze zonder KC als kleutertjes te keer gegaan. Ze hebben gewoon een schoolmeester nodig die ze af en toe even toespreekt. Nu hebben ze vrij spel gehad en vandaag is het weer janken. Ze zijn/waren gewaarschuwd.
Niet het beste ajax. Doet me denken aan de periode onder frank de boer. Het is een meerjaren proces maar in de tussentijd doet het wel pijn aan de ogen. Gelukkig stromen de CL miljoenen rijkelijk binnen dus dat helpt altijd.
@❌❌❌ dat valt wel mee, maar als je werkloos thuis zit en je bezaaid de hele dag provocerende negatieve reacties rondom Feyenoord, is dit wel heel mooi. Ik wens Ajax een heel mooi Europees seizoen toe. Dit gaat geen beste worden ben ik bang.
Ik dacht dat Gaal van af zijn zitplaats af zou dalen, om even bij te sturen. Heitinga zal veel harder en strenger moeten optreden. Ik schreef het na iedere wedstrijd en nu weer. Wat heeft Heitinga van Slot geleerd?.... Als het niet loopt, overval de tegenstander met veel, alleen maar hoge ballen. De tegenstander gaat fouten maken. Je hebt ook nog eens Weghorst voorin Zelf Bosz deed het als Psv niet voor stond, dan was het Peppi en Luuk de Jong. Berghuis wil de combinatie om de bal terug te krijgen....teveel eigen belang
Heitinga heel snel vervangen vóór hij nog meer schade aanricht. Jezus, wat een armetierig, ideeënloos spel.
Zeer slechte wedstrijd. Heitinga zet de poppetjes weer op de verkeerde plekken. Oscar op de linkerflank ipv Godts, Berghuis op 10 ipv Oscar. Waar was de nieuwe nr.6. Moet Weghorst de 1e spits zijn voor dit seizoen, dan ben je er mooi klaar mee.
