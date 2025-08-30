Live voetbal 10

ESPN lijkt schuld bij één Ajax-speler te leggen

FC Volendam Ajax
Foto: © ESPN
5 reacties
Demen Bülbül
30 augustus 2025, 17:02

Een zeer verrassende wending zaterdagmiddag na een kwartier voetballen bij FC Volendam - Ajax. Henk Veerman bracht FC Volendam met een fraai schot vanbuiten de zestien verrassend aan de leiding. Na de treffer van de spits leek ESPN de schuld bij Ko Itakura te leggen.

Volg FC Volendam - Ajax in ons liveblog!

In de zestiende minuut van de wedstrijd verstuurde doelman Kayne van Oevelen van FC Volendam een lange pass. Itakura won het luchtduel in eerste instantie van Veerman, maar vervolgens werd de bal weer richting de zestien van Ajax gewerkt.

Artikel gaat verder onder video

Daar won Youri Baas het luchtduel van Anthony Descotte, maar laatstgenoemde kwam via Itakura toch weer in balbezit. Descotte legde de bal vervolgens terug op Veerman, die de bal met een stuit prachtig in de bovenhoek schoot: 1-0.

Ko Itakura
© ESPN

ESPN bracht na de prachtige treffer van Veerman meermaals prominent Itakura in beeld. De Japanse miljoenenaanwinst van Ajax keerde tegen FC Volendam terug in de basis, nadat hij vorige week tegen Heracles Almelo verstek moest laten gaan vanwege een blessure.

Klik op de link van het bericht hieronder om het doelpunt van Henk Veerman tegen Ajax op X te bekijken:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Brian Brobbey

Ajax in afwachting: Italianen willen 21 miljoen betalen voor Brian Brobbey

  • Gisteren, 19:42
  • Gisteren, 19:42
James McConnell

James McConnell belde basisspeler van Ajax op voor zijn transfer: 'Hij zei...'

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
Georges Mikautadze Ajax

Mikautadze mislukte volledig bij Ajax, maar kan Amsterdammers nu veel pijn doen

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede aankoop Ikatura.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis die heeft volgens mij nu al Spijt van zijn keuze omdat ie zo graag CL wilde spelen.

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat denk ik ook. Lekker voor schut staan in Europa maar dat is niks nieuws. Als je dan ziet hoe Feyenoord presteerde in Europa met een B elftal.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De schuld bij 1 speler leggen vind ik onzin. Het hele team laat het afweten. Teleurstellend voor de aanhang.

Quarlon
654 Reacties
1.069 Dagen lid
3.413 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Erg gemakkelijk. Hij scoort ook. Was een slechte dag van het hele team

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Goede aankoop Ikatura.

Pietjanhenrdrik
120 Reacties
39 Dagen lid
148 Likes
Pietjanhenrdrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis die heeft volgens mij nu al Spijt van zijn keuze omdat ie zo graag CL wilde spelen.

Vriendje Stokvis
1.215 Reacties
345 Dagen lid
7.950 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat denk ik ook. Lekker voor schut staan in Europa maar dat is niks nieuws. Als je dan ziet hoe Feyenoord presteerde in Europa met een B elftal.

Arena
319 Reacties
19 Dagen lid
1.108 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De schuld bij 1 speler leggen vind ik onzin. Het hele team laat het afweten. Teleurstellend voor de aanhang.

Quarlon
654 Reacties
1.069 Dagen lid
3.413 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Erg gemakkelijk. Hij scoort ook. Was een slechte dag van het hele team

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel