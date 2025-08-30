ESPN lijkt schuld bij één Ajax-speler te leggen

Een zeer verrassende wending zaterdagmiddag na een kwartier voetballen bij FC Volendam - Ajax. bracht FC Volendam met een fraai schot vanbuiten de zestien verrassend aan de leiding. Na de treffer van de spits leek ESPN de schuld bij te leggen.

In de zestiende minuut van de wedstrijd verstuurde doelman Kayne van Oevelen van FC Volendam een lange pass. Itakura won het luchtduel in eerste instantie van Veerman, maar vervolgens werd de bal weer richting de zestien van Ajax gewerkt.

Daar won Youri Baas het luchtduel van Anthony Descotte, maar laatstgenoemde kwam via Itakura toch weer in balbezit. Descotte legde de bal vervolgens terug op Veerman, die de bal met een stuit prachtig in de bovenhoek schoot: 1-0.

ESPN bracht na de prachtige treffer van Veerman meermaals prominent Itakura in beeld. De Japanse miljoenenaanwinst van Ajax keerde tegen FC Volendam terug in de basis, nadat hij vorige week tegen Heracles Almelo verstek moest laten gaan vanwege een blessure.

