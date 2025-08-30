Live voetbal 1

Vertrek Kenneth Taylor komt steeds dichterbij door groot nieuws uit Portugal

Vertrek Kenneth Taylor komt steeds dichterbij door groot nieuws uit Portugal
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 13:19

Al-Ittihad is dicht bij de komst van Rodrigo Mora, zo weet Sacha Tavolieri te melden op X. De Saudische club wil de afkoopclausule van zeventig miljoen euro lichten en het talent overnemen van FC Porto. De kans is groot dat Kenneth Taylor hierdoor nóg nadrukkelijker in beeld komt bij de Portugese topclub.

Mora geldt als een van de grootste talenten van Porto, maar moet het vooralsnog doen met een plek op de reservebank onder nieuwe trainer Francesco Farioli. Hierdoor heeft zijn zaakwaarnemer aangeklopt bij diverse clubs. Al-Ittihad lijkt toe te gaan happen en de afkoopclausule van zeventig miljoen euro te lichten.

Artikel gaat verder onder video

Transferjournalist Tavolieri weet dat Mora persoonlijk al rond is met de club van onder meer Steven Bergwijn. De verwachting is dat Al-Ittihad en FC Porto er binnen 48 uur uitkomen over een deal.

Door het naderende vertrek van Moro is de kans groot dat Porto opnieuw gaat aankloppen bij Ajax. De ploeg van Farioli heeft nog altijd interesse in Taylor, die voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken uit Amsterdam. Eerder was de vraagprijs nog 35 miljoen euro, maar volgens het Algemeen Dagblad heeft Alex Kroes deze som omlaag gehaald.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-spits Brian Brobbey

Ajax in afwachting: Italianen willen 21 miljoen betalen voor Brian Brobbey

  • Gisteren, 19:42
  • Gisteren, 19:42
James McConnell

James McConnell belde basisspeler van Ajax op voor zijn transfer: 'Hij zei...'

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
Georges Mikautadze Ajax

Mikautadze mislukte volledig bij Ajax, maar kan Amsterdammers nu veel pijn doen

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
10 1 reactie
Reageren
1 reactie
Copa
2.003 Reacties
718 Dagen lid
22.546 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grote clubs kunnen tot op het laatste moment je verrassen en een overval plegen. Dus waar Taylor, Broobey en misschien ook Timber terecht komen weten we pas over een paar dagen. Ajax zoekt nog een ervaren nummer 6 en als Brobbey gaat een spits, Psv zoekt ook nog Feyenoord zoekt niet meer, maar die hebben al flink ingekocht. Anderzijds kunnen ze ook teveel splers nu hebben. Persie lost dat wel op. Goedschiks of kwaadschiks

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
2.003 Reacties
718 Dagen lid
22.546 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Grote clubs kunnen tot op het laatste moment je verrassen en een overval plegen. Dus waar Taylor, Broobey en misschien ook Timber terecht komen weten we pas over een paar dagen. Ajax zoekt nog een ervaren nummer 6 en als Brobbey gaat een spits, Psv zoekt ook nog Feyenoord zoekt niet meer, maar die hebben al flink ingekocht. Anderzijds kunnen ze ook teveel splers nu hebben. Persie lost dat wel op. Goedschiks of kwaadschiks

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel