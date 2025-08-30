Vertrek Kenneth Taylor komt steeds dichterbij door groot nieuws uit Portugal

Al-Ittihad is dicht bij de komst van , zo weet Sacha Tavolieri te melden op X. De Saudische club wil de afkoopclausule van zeventig miljoen euro lichten en het talent overnemen van FC Porto. De kans is groot dat hierdoor nóg nadrukkelijker in beeld komt bij de Portugese topclub.

Mora geldt als een van de grootste talenten van Porto, maar moet het vooralsnog doen met een plek op de reservebank onder nieuwe trainer Francesco Farioli. Hierdoor heeft zijn zaakwaarnemer aangeklopt bij diverse clubs. Al-Ittihad lijkt toe te gaan happen en de afkoopclausule van zeventig miljoen euro te lichten.

Transferjournalist Tavolieri weet dat Mora persoonlijk al rond is met de club van onder meer Steven Bergwijn. De verwachting is dat Al-Ittihad en FC Porto er binnen 48 uur uitkomen over een deal.

Door het naderende vertrek van Moro is de kans groot dat Porto opnieuw gaat aankloppen bij Ajax. De ploeg van Farioli heeft nog altijd interesse in Taylor, die voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken uit Amsterdam. Eerder was de vraagprijs nog 35 miljoen euro, maar volgens het Algemeen Dagblad heeft Alex Kroes deze som omlaag gehaald.