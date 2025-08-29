Alex Kroes verlaagt vraagprijs Taylor met 10 (!) miljoen euro: vertrek dichterbij dan ooit

De kans dat deze transferzomer nog vertrekt bij Ajax is groot, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder is opnieuw in beeld gekomen bij FC Porto, dat deze week toenadering heeft gezocht in Amsterdam. Opvallend is dat de sterspeler van Ajax liefst tien miljoen euro minder kost dan aan het begin van de transferperiode.

FC Porto meldde zich aan het begin van de transferperiode al voor Taylor. De Portugese grootmacht, waar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli aan het roer staat, had ruim vijftien miljoen euro over voor de smaakmaker. Dat bod werd resoluut afgewezen, waardoor Porto afhaakte en aan de haal ging met Victor Froholt.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens werd het rustig rondom Ajax en Porto, maar de perikelen komen nu weer op gang door de situatie van de achttienjarige Rodrigo Mora. Onder Farioli moet het grote talent plaatsnemen op de bank, waardoor zijn zaakwaarnemer rondkijkt voor een transfer. Mora heeft een afkoopsom van zeventig miljoen euro in zijn contract en is in beeld bij het steenrijke Al-Ittihad.

Daardoor moet Porto voorsorteren op een vertrek en komt het opnieuw uit bij Taylor. “Maar niet als technisch directeur Alex Kroes nog vasthield aan een vraagprijs van 30 tot 35 miljoen euro. Navraag leerde Porto begin deze week dat Ajax inmiddels genoegen neemt met een som van 25 miljoen”, weet het AD.

Ook Premier League-clubs hengelen naar Taylor

Naast Porto, zouden ook West Ham United en Wolverhampton Wanderers een lijnt hebben uitgegooid naar Taylor. “Van de puntloze hekkensluiters van de Premier League maakt West Ham United de meeste kans als het aan de vraagprijs van Ajax voldoet”, schrijft het AD.