Alex Kroes verlaagt vraagprijs Taylor met 10 (!) miljoen euro: vertrek dichterbij dan ooit

Ajax-middenvelder Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
29 augustus 2025, 08:04   Bijgewerkt: 08:31

De kans dat Kenneth Taylor deze transferzomer nog vertrekt bij Ajax is groot, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder is opnieuw in beeld gekomen bij FC Porto, dat deze week toenadering heeft gezocht in Amsterdam. Opvallend is dat de sterspeler van Ajax liefst tien miljoen euro minder kost dan aan het begin van de transferperiode.

FC Porto meldde zich aan het begin van de transferperiode al voor Taylor. De Portugese grootmacht, waar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli aan het roer staat, had ruim vijftien miljoen euro over voor de smaakmaker. Dat bod werd resoluut afgewezen, waardoor Porto afhaakte en aan de haal ging met Victor Froholt.

Vervolgens werd het rustig rondom Ajax en Porto, maar de perikelen komen nu weer op gang door de situatie van de achttienjarige Rodrigo Mora. Onder Farioli moet het grote talent plaatsnemen op de bank, waardoor zijn zaakwaarnemer rondkijkt voor een transfer. Mora heeft een afkoopsom van zeventig miljoen euro in zijn contract en is in beeld bij het steenrijke Al-Ittihad.

Daardoor moet Porto voorsorteren op een vertrek en komt het opnieuw uit bij Taylor. “Maar niet als technisch directeur Alex Kroes nog vasthield aan een vraagprijs van 30 tot 35 miljoen euro. Navraag leerde Porto begin deze week dat Ajax inmiddels genoegen neemt met een som van 25 miljoen”, weet het AD.

Ook Premier League-clubs hengelen naar Taylor

Naast Porto, zouden ook West Ham United en Wolverhampton Wanderers een lijnt hebben uitgegooid naar Taylor. “Van de puntloze hekkensluiters van de Premier League maakt West Ham United de meeste kans als het aan de vraagprijs van Ajax voldoet”, schrijft het AD.

Ajax - Telstar

Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

  Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord stalt Stengs, AZ doet grootste aankoop ooit

  Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
John Heitinga

Heitinga zegt na CL-loting precies het tegenovergestelde van wat Ajax-fans vinden

  Gisteren, 19:29
  • Gisteren, 19:29
Twintig miljoen, met een doorverkooppercentage is een goede deal, ook omdat er alternatieven zijn. Geen euro(cent) minder

Dit wordt gedaan omdat Ajax Taylor zijn vertrek gunt. Bij een lager bedrag gaat een club wellicht sneller overstag en krijgt Taylor wat ie graag wil. Buiten dat is 25 m een mooi bedrag dat Ajax goed kan gebruiken. Je hoeft niet persé hoog in de boom te gaan zitten om een goede deal te maken. Ajax helpt Taylor, Taylor helpt Ajax. Prima.

Dit is achteruit cooking van kroes. Niet best. Eerst was het 65 miljoen nu 20. Dan wordt het 17 miljoen. Wel een verschilletje.

Ik had liever de prijs van 35 mln. Euro gezien. 25 mln. Euro vindt ik véél te weinig. Ajax wordt steeds leeggekocht, daarom dat zéér goed (CL-) voetbal niet haalbaar is, vooral gezien de loting van gisteren. Gelukkig ben ik ook voetbalfan van Real Madrid, dus heb ik jaarlijks niets te klagen met hun topniveau !!

Het is een werkpaard, gun hem de stap wel en ik denk Ajax ook. 25 miljoen is nog steeds een mooi bedrag en de vervangers heb je al rondlopen.

Altijd lastig.. hij heeft altijd (geprobeerd te) geleverd en was vaak een bepalende speler. Laat je hem gaan, als dank je (en wat geld) of houd je hem voor het team en komend seizoen. Het bedrag is altijd moeilijk te bepalen, prijzen zijn absurd, maar een 30% daling is wel behoorlijk.

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5
2022/2023
Ajax
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

