LIVE | Loting competitiefase Champions League met PSV en Ajax

De kampioenen league, alleen de allerbeste clubs mogen hierin spelen. Benieuwd wat het gaat worden voor de top2.
Zwakste pot zitten nog clubs als Newcastle dus zou mooi zijn als ze die ontlopen
@Pietjanhenrdrik de laatste zin van je bericht over kleine jongetjes dat is het argument en over evenaren laten we daar qua c l verleden maar niet over beginnen toch ?????? Want dan lopen jullie wel heel erg achter
@Hahahahahaha en jullie dan; jij snapt niet wat ik zeg. Dat verbaasd mij niks. En… zo zie je maar weer: behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is in Ajax geval wel heel schrijnend duidelijk. Feyenoord is climbing en Ajax is sliding down…..
@Pietjanhenrdrik waarom spelen ze geen cl dan als ze zo climbing zijn hahahahahahaha Europa league is sliding down en snappen je snap je eigen teksten geeneens dus het verleden van Feijenoord afgelopen seizoen in de cl bieden geen garantie voor ………. De rest weet jezelf wel in te vullen zijn je eigen woorden je lijkt trouwens kc die luistert ook teveel naar al die stemmen in zijn hoofd hahahahahahaha
Tuurlijk hoop ik dat mijn clubje Ajax een stunt gaat zorgen. Maar ik denk dat Ajax blij mag zijn als de el gaan spelen. En ik denk dat psv een verassing gaat worden in de cl maar alle mooiste zal zijn als Ajax en psv een ronde verder komen voetbal blijft voetbal he you never know ❌❌❌
