Driessen haalt genadeloos uit naar 'visieloos Ajax': 'Slot slaat op z'n dijen van het lachen'

Door de naderende komst van lijkt verder verwijderd van de hoofdmacht van Ajax. De zeventienjarige middenvelder werd in de voorbereiding nog veel opgesteld, maar lijkt het dit seizoen te gaan moeten doen met minuten bij de beloftenploeg. ‘Visieloos’, zo haalt Valentijn Driessen vernietigend uit in zijn column voor De Telegraaf.

Ajax gaat de twintigjarige McConnell voor één seizoen huren van Liverpool, zonder optie tot koop. In eerste instantie leken de Amsterdammers naarstig op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder. “In Engeland betwisten ze zelfs dat hij een controlerende middenvelder is. Ajax gaat anderhalf miljoen euro betalen om iemand van Liverpool op te leiden in de Eredivisie en de Champions League, om daar vervolgens nauwelijks iets van terug te zien. Huh?”, begint Driessen.

“Op Anfield Road slaat Arne Slot zich op zijn dijen van het lachen. McConnell komt in zijn toekomstplannen bij Liverpool niet voor. Toch beurt Liverpool een huursom van 1,5 miljoen euro en in Amsterdam zal de geringe marktwaarde van McConnell worden opgewaardeerd, waarna Liverpool die meerwaarde in eigen zak steekt”, schrijft de Chef Voetbal van De Telegraaf.

De komst van McConnell zorgt bij Ajax ongetwijfeld voor verschuivingen in de rangorde. Daar lijkt Mokio de dupe van te worden. “In Amsterdam zal McConnell tegelijkertijd de ontwikkeling van de het 17-jarige toptalent en Belgisch international Jorthy Mokio frustreren. De volgende jonge, zelfopgeleide Ajacied die op het tweede plan terechtkomt”, weet de journalist.

Tot slot haalt Driessen het debuut van Ethan Nwaneri (15) en Rio Ngumoha (16) erbij. “In de week dat bij Arsenal een 15-jarige debuteert en bij Liverpool een 16-jarige, vindt Ajax 17 jaar te jong. Terwijl juist Ajax patent had op toptalenten als jonge debutanten. Ajax en visie. Huh? Visieloos, ja”, aldus de columnist.