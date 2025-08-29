Live voetbal

Driessen haalt genadeloos uit naar 'visieloos Ajax': 'Slot slaat op z'n dijen van het lachen'

Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
29 augustus 2025, 07:44   Bijgewerkt: 08:04

Door de naderende komst van James McConnell lijkt Jorthy Mokio verder verwijderd van de hoofdmacht van Ajax. De zeventienjarige middenvelder werd in de voorbereiding nog veel opgesteld, maar lijkt het dit seizoen te gaan moeten doen met minuten bij de beloftenploeg. ‘Visieloos’, zo haalt Valentijn Driessen vernietigend uit in zijn column voor De Telegraaf.

Ajax gaat de twintigjarige McConnell voor één seizoen huren van Liverpool, zonder optie tot koop. In eerste instantie leken de Amsterdammers naarstig op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder. “In Engeland betwisten ze zelfs dat hij een controlerende middenvelder is. Ajax gaat anderhalf miljoen euro betalen om iemand van Liverpool op te leiden in de Eredivisie en de Champions League, om daar vervolgens nauwelijks iets van terug te zien. Huh?”, begint Driessen.

“Op Anfield Road slaat Arne Slot zich op zijn dijen van het lachen. McConnell komt in zijn toekomstplannen bij Liverpool niet voor. Toch beurt Liverpool een huursom van 1,5 miljoen euro en in Amsterdam zal de geringe marktwaarde van McConnell worden opgewaardeerd, waarna Liverpool die meerwaarde in eigen zak steekt”, schrijft de Chef Voetbal van De Telegraaf.

De komst van McConnell zorgt bij Ajax ongetwijfeld voor verschuivingen in de rangorde. Daar lijkt Mokio de dupe van te worden. “In Amsterdam zal McConnell tegelijkertijd de ontwikkeling van de het 17-jarige toptalent en Belgisch international Jorthy Mokio frustreren. De volgende jonge, zelfopgeleide Ajacied die op het tweede plan terechtkomt”, weet de journalist.

Tot slot haalt Driessen het debuut van Ethan Nwaneri (15) en Rio Ngumoha (16) erbij. “In de week dat bij Arsenal een 15-jarige debuteert en bij Liverpool een 16-jarige, vindt Ajax 17 jaar te jong. Terwijl juist Ajax patent had op toptalenten als jonge debutanten. Ajax en visie. Huh? Visieloos, ja”, aldus de columnist.

Ajax - Telstar

Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord stalt Stengs, AZ doet grootste aankoop ooit

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Feyenoord stalt Stengs, AZ doet grootste aankoop ooit

  • Gisteren, 21:47
  • Gisteren, 21:47
Liverpool-trainer Arne Slot

Arne Slot ontvangt zeer goed nieuws in Isak-saga

  • Gisteren, 20:13
  • Gisteren, 20:13
Copa
1.986 Reacties
717 Dagen lid
22.529 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Onzin, beide zullen veel wedstrijden spelen. Bij Ajax en ook de aangehaalde voorbeelden geven situaties weer waarbij de club zelf top speelt en topvoetballers heeft, dan kan je gemakkelijker spelers inpassen. Als je zoveel wedstrijden speelt als men tegenwoordig doet moet je gewoon veel spelers hebben. Ze redden, ook de ervaren spelers, het gewoon niet

Arena
285 Reacties
18 Dagen lid
1.007 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niets aan toe te voegen.

Hurricane.
310 Reacties
387 Dagen lid
2.318 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deze jongen is voor ajax begrippen ook erg jong. Normaal gesproken moet je boven de 35 jaar zijn. Wel kapitaal vernietiging van Mokio die jongen zal wel denken.

