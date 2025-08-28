Live voetbal 26

Champions League-loting Ajax: Amsterdammers treffen finalist vorig seizoen en Hato

John Heitinga met op de achtergrond het Champions League-logo
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 18:53   Bijgewerkt: 18:58

Ajax is vrijdagavond bij de loting voor de competitiefase van de Champions League onder meer gekoppeld aan Chelsea en Internazionale. Daarmee zal de club Jorrel Hato snel weerzien. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.

Deze acht clubs treft Ajax in de competitiefase van de Champions League

Chelsea (uit)
Inter (thuis)
Benfica (thuis)
Villarreal (uit)
Marseille (uit)
Olympiacos (thuis)
Galatasaray (thuis)
Qarabag (uit)

Speeldata competitiefase Champions League

Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026

Wat verwacht jij: gaat Ajax de competitiefase van de Champions League overleven?

79 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
Francesco Farioli

Kraay jr. schrikt van enorme verandering bij Farioli na vertrek bij Ajax

  • Gisteren, 09:48
  • Gisteren, 09:48
Ajax-trainer John Heitinga en PSV-trainer Peter Bosz

Uitwedstrijd op 5200 kilometer dreigt voor Ajax en PSV in Champions League

  • Gisteren, 09:13
  • Gisteren, 09:13
Copa
1.981 Reacties
717 Dagen lid
22.524 Likes
Copa
Noch Psv noch Ajax heeft een kans op overleven, maar dat was al ruim voor de loting bekend

Voetbalhoofdstad
428 Reacties
30 Dagen lid
1.451 Likes
Voetbalhoofdstad
Met een iets gunstigere loting dan een newcastle uit pot 4 of een atletico uit pot 3 had ik PSV nog wel kans gegeven.

PSV bril!
160 Reacties
210 Dagen lid
548 Likes
PSV bril!
@Copa jammer dat korte termijn geheugen... Dit werd vorig jaar ook geroepen over PSV en Feyenoord. En ik denk dat we met trots terug kunnen kijken wat beide ploegen hebben laten zien. (Behalve tegen arsenal dan....😢)

dilima1966
2.547 Reacties
808 Dagen lid
15.541 Likes
dilima1966
Ze gaan. Het niet overleven de eerste ronde s al

ERIMIR
3.283 Reacties
417 Dagen lid
37.240 Likes
ERIMIR
De kans is altijd aanwezig dat de 1e ronde wordt overleefd, anders kun je wel thuisblijven.

dilima1966
2.547 Reacties
808 Dagen lid
15.541 Likes
dilima1966
@ERIMIR ik ben bang gezien de loting dat ze niet goed genoeg zijn

Emilio
40 Reacties
955 Dagen lid
378 Likes
Emilio
Hoeveel miljoen krijg je mee als je met Kerst weer uitgespeeld bent?

Arena
278 Reacties
17 Dagen lid
993 Likes
Arena
Goeie vraag en dit is precies wat voor Ajax belangrijk is! Ajax gaat sowieso 18,5 miljoen cashen (ongeveer), plus daarnaast misschien nog wat extra door gelijkspelletjes of eventueel (laten we het hopen) gewonnen wedstrijden. Dat maakt deze CL voor Ajax een goede zaak. Je moet er niet vanuit gaan dat er vanalles gewonnen wordt, je moet meedoen en die bak met geld cashen. Die kan de club heel goed gebruiken.

CG
2.247 Reacties
766 Dagen lid
13.253 Likes
CG
Hele moeilijke mogelijkheid voor de kwartfinale om die te halen !!

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
956 Reacties
1.067 Dagen lid
5.392 Likes
Allback
Nou dit is zeker niet de zwaarste loting. Het huidige Ajax zal het zeer waarschijnlijk niet halen, maar dat zal niet aan de loting liggen. Een gunstige loting.

