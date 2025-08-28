Champions League-loting Ajax: Amsterdammers treffen finalist vorig seizoen en Hato

Ajax is vrijdagavond bij de loting voor de competitiefase van de Champions League onder meer gekoppeld aan Chelsea en Internazionale. Daarmee zal de club Jorrel Hato snel weerzien. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.

Deze acht clubs treft Ajax in de competitiefase van de Champions League

Chelsea (uit)

Inter (thuis)

Benfica (thuis)

Villarreal (uit)

Marseille (uit)

Olympiacos (thuis)

Galatasaray (thuis)

Qarabag (uit)

Speeldata competitiefase Champions League

Speelronde 1: 16-18 september 2025

Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025

Speelronde 3: 21-22 oktober 2025

Speelronde 4: 4-5 november 2025

Speelronde 5: 25-26 november 2025

Speelronde 6: 9-10 december 2025

Speelronde 7: 20-21 januari 2026

Speelronde 8: 28 januari 2026