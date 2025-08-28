Champions League-loting Ajax: Amsterdammers treffen finalist vorig seizoen en Hato

Ajax is vrijdagavond bij de loting voor de competitiefase van de Champions League onder meer gekoppeld aan Chelsea en Internazionale. Daarmee zal de club Jorrel Hato snel weerzien. Dat heeft de loting voor het miljardenbal, die vrijdagavond werd verricht in Monaco, uitgewezen. Het speelschema wordt zaterdag bekend.
Chelsea (uit)
Inter (thuis)
Benfica (thuis)
Villarreal (uit)
Marseille (uit)
Olympiacos (thuis)
Galatasaray (thuis)
Qarabag (uit)
Speelronde 1: 16-18 september 2025
Speelronde 2: 30 september - 1 oktober 2025
Speelronde 3: 21-22 oktober 2025
Speelronde 4: 4-5 november 2025
Speelronde 5: 25-26 november 2025
Speelronde 6: 9-10 december 2025
Speelronde 7: 20-21 januari 2026
Speelronde 8: 28 januari 2026
Met een iets gunstigere loting dan een newcastle uit pot 4 of een atletico uit pot 3 had ik PSV nog wel kans gegeven.
Goeie vraag en dit is precies wat voor Ajax belangrijk is! Ajax gaat sowieso 18,5 miljoen cashen (ongeveer), plus daarnaast misschien nog wat extra door gelijkspelletjes of eventueel (laten we het hopen) gewonnen wedstrijden. Dat maakt deze CL voor Ajax een goede zaak. Je moet er niet vanuit gaan dat er vanalles gewonnen wordt, je moet meedoen en die bak met geld cashen. Die kan de club heel goed gebruiken.
Nou dit is zeker niet de zwaarste loting. Het huidige Ajax zal het zeer waarschijnlijk niet halen, maar dat zal niet aan de loting liggen. Een gunstige loting.
