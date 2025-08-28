Kaplan hakt knoop door over Ajax-vertrek: 'Kroes zal zich nog weleens achter de oren krabben...'

gaat Ajax tijdelijk verruilen voor NEC, zo meldt De Telegraaf. De Nijmegenaren gaan de Turkse centrale verdediger voor een seizoen huren van de Amsterdammers, zonder optie tot koop. Technisch directeur Alex Kroes van Ajax zal zich volgens clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant 'nog weleens achter de oren krabben' over het afslaan van een eerder bod op Kaplan.

Ajax trok in de zomer van 2022 flink de portemonnee om Kaplan naar Nederland te halen. Trabzonspor ontving liefst 9,5 miljoen euro voor de nog onervaren verdediger, maar mede door twee slepende knieblessures kwam Kaplan sindsdien niet verder dan 25 wedstrijden in Ajax 1. De speler mocht dan ook uitzien naar een nieuwe werkgever en kreeg de keuze tussen FC Basel én NEC, zo werd eerder al duidelijk.

NEC heeft de slag om Kaplan gewonnen, aldus De Telegraaf. De club van trainer Dick Schreuder heeft volgens de krant met Ajax 'op hoofdlijnen overeenstemming bereikt' over de tijdelijke overstap van de verdediger. Daarbij is geen optie tot koop opgenomen: de zes miljoen euro die Ajax zou verlangen is de trotse Eredivisiekoploper 'te gortig', zo schrijft Verweij. Ook Kaplan zelf is 'om' en heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar NEC. Het feit dat hij in Nederland wil blijven wonen geeft volgens Verweij de doorslag.

Kaplan ligt bij Ajax nog vast tot medio 2027. Eerder deze zomer was het Duitse 1.FC Köln in de markt voor de verdediger, maar een bod van vijf miljoen euro werd door Ajax van tafel geveegd. Daar zouden de Amsterdammers nog weleens spijt van kunnen krijgen, zo denkt Verweij: "Technisch directeur Alex Kroes zal zich nog weleens achter de oren krabben. Of hij dat bedrag ooit nog zal ontvangen, is de vraag."