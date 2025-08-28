‘Ajax-aanwinst Gloukh na één maand in beeld bij Europese topclub’

ligt nog geen maand onder contract bij Ajax, maar staat volgens The Mirror op het verlanglijstje van Arsenal-trainer Mikel Arteta. De Israëlische middenvelder is één van de vier namen die in de gaten worden gehouden door de Engelse grootmacht.

Gloukh tekende op 1 augustus een contract tot medio 2030 bij Ajax, dat hem voor 14,75 miljoen euro overnam van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder miste de voorbereiding met de Amsterdammers, maar komt desalniettemin met torenhoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige creatieveling speelde tot dusverre drie competitieduels namens Ajax.

Opvallend genoeg zou Gloukh, net als drie andere spelers, in beeld zijn bij Arsenal. “De Israëlische international wordt in de gaten gehouden”, zo schrijft The Mirror. Het medium is zich ervan bewust dat de middenvelder pas sinds kort in het shirt van Ajax speelt.

Ook middenvelder Caleb Yirenkyi (19) van FC Nordsjaelland zou in beeld zijn bij The Gunners. De andere twee spelers die op de radar van Arsenal zouden staan, zijn verdedigers Jon Martin van Real Sociedad en Arnau Martinez van Girona.