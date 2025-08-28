Live voetbal

‘Ajax-aanwinst Gloukh na één maand in beeld bij Europese topclub’

Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 13:34

Oscar Gloukh ligt nog geen maand onder contract bij Ajax, maar staat volgens The Mirror op het verlanglijstje van Arsenal-trainer Mikel Arteta. De Israëlische middenvelder is één van de vier namen die in de gaten worden gehouden door de Engelse grootmacht.

Gloukh tekende op 1 augustus een contract tot medio 2030 bij Ajax, dat hem voor 14,75 miljoen euro overnam van Red Bull Salzburg. De aanvallende middenvelder miste de voorbereiding met de Amsterdammers, maar komt desalniettemin met torenhoge verwachtingen naar de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige creatieveling speelde tot dusverre drie competitieduels namens Ajax.

Opvallend genoeg zou Gloukh, net als drie andere spelers, in beeld zijn bij Arsenal. “De Israëlische international wordt in de gaten gehouden”, zo schrijft The Mirror. Het medium is zich ervan bewust dat de middenvelder pas sinds kort in het shirt van Ajax speelt.

Ook middenvelder Caleb Yirenkyi (19) van FC Nordsjaelland zou in beeld zijn bij The Gunners. De andere twee spelers die op de radar van Arsenal zouden staan, zijn verdedigers Jon Martin van Real Sociedad en Arnau Martinez van Girona.

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Francesco Farioli

Kraay jr. schrikt van enorme verandering bij Farioli na vertrek bij Ajax

Ajax-trainer John Heitinga en PSV-trainer Peter Bosz

Uitwedstrijd op 5200 kilometer dreigt voor Ajax en PSV in Champions League

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
418 Reacties
30 Dagen lid
1.444 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Altijd handig. Na dit seizoen op te halen bij Kroes voor een premium prijs van minimaal 80mln. Lekker cashen door de top2.

Arena
262 Reacties
17 Dagen lid
972 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Als een club als Arsenal één van je spelers in de gaten houdt, kun je er vanuit gaan dat je een mooie voetballer in huis hebt gehaald. Ik heb het gevoel dat Gloukh nog belangrijk gaat worden bij Ajax.

ERIMIR
3.277 Reacties
417 Dagen lid
37.235 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Goede zet van Ajax om hem binnen te hengelen voor een zacht prijsje. Laten we maar eens dit seizoen van hem genieten zowel in de ED als de CL.

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
3
0
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

