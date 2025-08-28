Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

kan FC Groningen volgend jaar voor een gelimiteerde transfersom verlaten, zo weet het Dagblad van het Noorden. Het medium houdt er rekening mee dat die som lager kan zijn dan wat geïnteresseerde clubs – zoals Ajax, Feyenoord en PSV – nu willen betalen voor de middenvelder.

Resink maakte vorig seizoen de overstap van Almere City naar Groningen en heeft zich uitstekend ontwikkeld. De middenvelder werd door Dick Lukkien benoemd tot nieuwe aanvoerder, maar kan ook op interesse rekenen van ‘tal van clubs uit het binnen- en buitenland’, zo weet DvhN. “Resink zou onder meer bij de traditionele top-3 van Nederland op de radar staan, maar volgens FC Groningen is een vertrek onbespreekbaar”, zo valt er te lezen.

Dat Resink niet mag vertrekken, is opmerkelijk. “Want wat de geïnteresseerde clubs ook weten, is dat Resink volgend jaar voor een gelimiteerde transfersom kan vertrekken. Wellicht is dat bedrag lager dan wat clubs op dit moment voor de middenvelder willen betalen”, legt het Dagblad van het Noorden uit.

Onlangs opperde Alex Pastoor de middenvelder als aanwinst voor Ajax. De 22-jarige aanvoerder van Groningen speelde afgelopen seizoen 27 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer wist te scoren. Resink ligt nog tot 2028 vast in de Euroborg, maar kan dus naar verluidt vanaf volgend seizoen voor een gelimiteerde transfersom vertrekken.