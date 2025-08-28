Live voetbal

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord

Opvallende clausule in contract Stije Resink, die gelinkt wordt aan Ajax, PSV en Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
28 augustus 2025, 11:31   Bijgewerkt: 12:16

Stije Resink kan FC Groningen volgend jaar voor een gelimiteerde transfersom verlaten, zo weet het Dagblad van het Noorden. Het medium houdt er rekening mee dat die som lager kan zijn dan wat geïnteresseerde clubs – zoals Ajax, Feyenoord en PSV – nu willen betalen voor de middenvelder.

Resink maakte vorig seizoen de overstap van Almere City naar Groningen en heeft zich uitstekend ontwikkeld. De middenvelder werd door Dick Lukkien benoemd tot nieuwe aanvoerder, maar kan ook op interesse rekenen van ‘tal van clubs uit het binnen- en buitenland’, zo weet DvhN. “Resink zou onder meer bij de traditionele top-3 van Nederland op de radar staan, maar volgens FC Groningen is een vertrek onbespreekbaar”, zo valt er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Dat Resink niet mag vertrekken, is opmerkelijk. “Want wat de geïnteresseerde clubs ook weten, is dat Resink volgend jaar voor een gelimiteerde transfersom kan vertrekken. Wellicht is dat bedrag lager dan wat clubs op dit moment voor de middenvelder willen betalen”, legt het Dagblad van het Noorden uit.

Onlangs opperde Alex Pastoor de middenvelder als aanwinst voor Ajax. De 22-jarige aanvoerder van Groningen speelde afgelopen seizoen 27 officiële wedstrijden, waarin hij zes keer wist te scoren. Resink ligt nog tot 2028 vast in de Euroborg, maar kan dus naar verluidt vanaf volgend seizoen voor een gelimiteerde transfersom vertrekken.

➡️ Meer nieuws over FC Groningen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Myron Boadu

Transfersensatie: PSV meldt zich officieel voor transferdoelwit van Ajax

  • Gisteren, 21:49
  • Gisteren, 21:49
Hee-Chan Hwang

PSV geïnteresseerd in 71-voudig international uit Premier League

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

  • Gisteren, 19:56
  • Gisteren, 19:56
1 1 reactie
Reageren
1 reactie
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
417 Reacties
30 Dagen lid
1.439 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

feijenoord zal geen optie zijn want hij is niet gratis. Voor de top2 zal het dit seizoen een paar keer scouten zijn en verder volgen. Dan kunnen ze rustig beoordelen of het CL materiaal is. Wel leuk dat zo'n jongen wat vlieguren maakt bij een club als Groningen (net als bijv. een Heerenveen, NEC, Sparta etc.).

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
417 Reacties
30 Dagen lid
1.439 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

feijenoord zal geen optie zijn want hij is niet gratis. Voor de top2 zal het dit seizoen een paar keer scouten zijn en verder volgen. Dan kunnen ze rustig beoordelen of het CL materiaal is. Wel leuk dat zo'n jongen wat vlieguren maakt bij een club als Groningen (net als bijv. een Heerenveen, NEC, Sparta etc.).

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stije Resink

Stije Resink
Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
3
0
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel