'FC Groningen wil stunten met komst van 13-voudig Oranje-international'

'FC Groningen wil stunten met komst van 13-voudig Oranje-international'
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
25 augustus 2025, 13:11   Bijgewerkt: 13:17

FC Groningen denkt aan de spectaculaire terugkeer van Hans Hateboer. Dat meldt transferjournalist Ekrem Konur op X. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat de 31-jarige rechtsback terugkeert bij de Trots van het Noorden, aangezien ook het Italiaanse Sassuolo geïnteresseerd is.

Hateboer doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en kwam uiteindelijk tot 111 optredens in de hoofdmacht van de club. Daarin was hij goed voor vijf treffers en dertien assists. De in Beerta geboren vleugelverdediger maakte uiteindelijk in januari 2017 de overstap naar Atalanta, waar hij uiteindelijk tot liefst 245 optredens kwam. In de laatste seizoenen in Italië raakte Hateboer steeds meer op een zijspoor, waardoor hij vorig jaar zomer vertrok naar het Franse Stade Rennais.

De Franse club betaalde 2,7 miljoen euro voor de dertienvoudig Oranje-international, maar ook in Frankrijk kwam Hateboer niet helemaal uit de verf. De Groninger kwam tot 28 optredens in het shirt van Stade Rennais, maar dit dit voornamelijk als invaller. Dit seizoen kwam Hateboer nog geen enkele maal in actie voor de Franse subtopper. Een vertrek uit Frankrijk lijkt daarmee voor de hand te liggen.

Volgens Konur lonkt een terugkeer van Hateboer bij FC Groningen. De journalist stelt dat de Trots van het Noorden de ervaren rechtsachter dolgraag terug wil halen naar de Euroborg. Hateboer heeft in Rennes nog een contract tot medio 2026, waardoor er mogelijkheid niet een al te hoge transfersom betaald hoeft te worden. Momenteel beschikt FC Groningen met Tyrique Mercera en Marco Rente, die van origine een centrale verdediger is, al over twee rechtsbacks. Bovendien kan trainer Dick Lukkien met Hateboer de nodige ervaring aan zijn selectie toevoegen, iets wat met het vertrek van Leandro Bacuna is verdwenen.

