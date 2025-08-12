Live voetbal

FC Groningen zet kwaad bloed: 'Wij worden behandeld als kleine kinderen'

Buitenaanzicht van de hoofdingang van de Euroborg, het stadion van FC Groningen
Foto: © Imago
2 reacties
Frank Hoekman
12 augustus 2025, 08:27

FC Groningen zorgt voor onbegrip bij (een deel van) de eigen sponsoren. De club neemt een opmerkelijke maatregel die moet voorkomen dat zakelijke stoelen op de hoofdtribune van stadion Euroborg leeg blijven. "Dit voelt kinderachtig", zegt een sponsor tegen RTV Noord.

Hoewel de Euroborg bij vrijwel elke thuiswedstrijd van FC Groningen uitverkocht is, vertoont de hoofdtribune tóch regelmatig lege plekken omdat sponsoren binnen blijven staan in plaats van hun plek op de tribune op te zoeken. "Volle stoelen doen veel voor de ambiance én voor het televisiebeeld", zegt Jordi Hillenga, die in juni begon als commercieel directeur van FC Groningen, tegen RTV Noord.

Artikel gaat verder onder video

Om dat tegen te gaan heeft FC Groningen besloten het glas van de businessruimte te voorzien van ondoorzichtige groene bestickering, voorzien van het clublogo, die op ooghoogte hangt waardoor het zicht op het veld van binnenuit wordt beperkt. De inspiratie blijkt de club afgelopen juni te hebben opgedaan toen Oranje voor het eerst in meer dan veertig jaar een thuiswedstrijd afwerkte in Groningen: "Tijdens Nederland – Malta zagen we ook zo’n strook op het glas. We verplichten niemand om buiten te gaan zitten, maar we faciliteren niet langer dat de wedstrijd vanuit de lounge kan worden gevolgd", legt Hillenga uit.

Sponsoren van FC Groningen zijn not amused over de maatregel, ook omdat er vooraf niets over is gecommuniceerd. "Op deze manier haal je voor ons de krenten uit de pap. We zijn geen kleine kinderen, maar zo worden we wel behandeld. In plaats van eerst met ons in gesprek te gaan, plakken ze het glas af. Dit voelt kinderachtig", zegt een sponsor tegen bovengenoemde omroep. "Ik heb net zesduizend euro overgemaakt voor twee stoelen en vlak voor de wedstrijd veranderen ze ineens de spelregels", aldus een andere sponsor. "Een verdieping hoger hebben de skyboxen geen afplakstrook. Ik begrijp dat de club de stoelen gevuld wil hebben, maar dit is zonder overleg besloten en dat is heel vervelend."

2 reacties
Reageren
2 reacties
Emile Huizinga
0 Reacties
99 Dagen lid
0 Likes
Emile Huizinga
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Geef de sponsoren een kaart die alleen geldig is voor de businessruimte en verkoop de stoelen aan andere mensen.

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
772 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Emile Huizinga die gasten geven niks om voetbal alleen zuipen en eten maar ja je heb ze nodig want ze leveren geld op voor de club met die duur betaalde business lounges

Reacties

