Itakura bewaart slechte herinneringen aan Ajax: 'Toen ik in Groningen speelde gebeurde dat altijd'

bewaart geen al te gelukkige herinneringen aan zijn nieuwe werkgever Ajax. In zijn eerste interview met het clubkanaal van de Amsterdammers blikt de Japanse verdediger, die vrijdag werd gepresenteerd, terug op de duels die hij in het verleden namens FC Groningen uitvocht met zijn nieuwe club.

Ajax maakte vrijdagmiddag bekend dat Itakura per direct wordt overgenomen van Borussia Mönchengladbach, waar de Japanner sinds 2022 onder contract stond. Itakura tekent een contract tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA, waarin bovendien een optie voor een extra seizoen is opgenomen. Ajax betaalt naar verluidt een basisbedrag van tien miljoen euro voor de verdediger, door bonussen zou dat bedrag nog met zo'n twee miljoen euro kunnen oplopen.

Als Itakura in zijn eerste interview met het clubkanaal van Ajax gevraagd wordt naar zijn ervaringen met Ajax als tegenstander, begint de Japanner direct te lachen. "Dat was niet zo goed", aldus Itakura. "Dit stadion zit altijd vol en de fans zijn goed, het is heel moeilijk om in dit stadion tegen ze te spelen. Toen ik in Groningen speelde werd Ajax steeds kampioen." De interviewer vertelt Itakura vervolgens dat hij beelden terugzag waarop de Japanner zijn nieuwe ploeggenoot én aanvoerder Davy Klaassen stevig tackelde. "Ja, heb ik dat gedaan?", lacht Itakura. "Ik maak altijd tackles voor het team, maar nu ben ik blij dat ik speler van Ajax ben en met hem samen mag spelen."

Balans Ajax - Itakura: 2-1

Itakura was tussen 2019 en 2021 ruim twee jaar speler van FC Groningen, dat de verdediger destijds huurde van Manchester City. In die periode stond hij twee keer tegenover Ajax in de Johan Cruijff ArenA. In september 2019 ging De Trots van het Noorden met Itakura in de basis met 2-0 onderuit in de hoofdstad, door treffers van Lisandro Martínez en Klaas-Jan Huntelaar. Ook in maart 2021 keerde het FC Groningen van de Japanner met lege handen terug uit Amsterdam: door treffers van Ryan Gravenberch, Sébastien Haller en Dusan Tadic en een Groningse eretreffer van Ahmed El Messaoudi won Ajax destijds met 3-1. Overigens stond Itakura tussendoor in zijn enige wedstrijd in de Euroborg tegen Ajax wél aan de kant van de overwinnaars: in oktober 2020 werd het door een goal van Remco Balk 1-0 in Groningen.