Ajax heeft beet en presenteert Itakura als defensieve versterking

Ko Itakura maakt de overstap naar Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Maurice Mazenier
8 augustus 2025, 17:33

Ajax heeft zich per direct versterkt met Ko Itakura. De komst van de Japanse centrumverdediger hing al even in de lucht, maar is nu dus officieel. de 28-jarige rechtspoot heeft in de Johan Cruijff Arena een contract tot medio 2029 getekend, met de optie voor nog een jaar.

Technisch directeur Alex Kroes was voor de achterhoede naarstig op zoek naar versterking. Trainer John Heitinga zag Josip Sutalo in de voorbereiding uitvallen, terwijl Jorrel Hato een transfer afrondde naar Chelsea. Voor het hart van de defensie kwamen de Amsterdammers al snel uit bij Itakura. Toch was de overgang geen een-tweetje.

De Amsterdammers kregen de nodige concurrentie voor Itakura van onder meer Feyenoord, maar de verdediger wil graag naar de Johan Cruijff ArenA. Begin deze week kwam al naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen was gekomen met de Japanner. Ajax zette vaart achter de komst van Itakura omdat er voor hem nog een werkvergunning aangevraagd moet worden.

Via de officiële kanalen meldt Ajax dat Itakura zijn krabbel heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2029. In het contract is ook nog een extra optiejaar opgenomen. Naar verluidt betalen de Amsterdammers een transfersom van tien miljoen euro, die middels bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.

Itakura is geen onbekende voor de Eredivisie, aangezien hij vanaf januari 2019 tot de zomer van 2021 door Manchester City verhuurd werd aan FC Groningen. In dienst van De Trots van het Noorden speelde de mandekker 59 officiële wedstrijden. Uiteindelijk verkochten The Citizens Itakura in de zomer van 2022 aan Borussia Mönchengladbach voor zo'n vijf miljoen euro.

Kroes: 'Itakura brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax reageert verheugd op het vastleggen van Itakura: "We zijn blij dat Ko zijn handtekening onder een contract bij Ajax heeft gezet. We zijn er lang en zorgvuldig mee bezig geweest. Hij is de eerste Japanner die voor onze club gaat spelen, een bijzonder moment. Ko brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben. Hij is betrouwbaar in de duels, comfortabel aan de bal en tactisch sterk. Daarnaast kan hij met zijn coaching en mentaliteit een belangrijke rol spelen binnen het team. We kijken ernaar uit om hem in het Ajax-shirt te zien", aldus Kroes.

Roel Vholland
0 Reacties
158 Dagen lid
0 Likes
Roel Vholland
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Bij die groteclubs kan alles maar de k.n.v.b. moet alleen de kleinclubs hebben maar het blijven zakken.vullers

dilima1966
1.971 Reacties
788 Dagen lid
14.892 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat heeft dat met dit onderwerp te maken over Itakura

HocusPocus
0 Reacties
15 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Hopelijk gaat hij het waarmaken in Amsterdam. Succes gewenst.

Goku
Erkende gebruiker! Meer info
3.218 Reacties
687 Dagen lid
38.405 Likes
Goku
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Das af te wachten Hocus Pocus, zoals bij elke nieuwe aanwinst. Altijd spannend als iemand gaat slagen of niet.

CG
1.732 Reacties
745 Dagen lid
12.761 Likes
CG
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@HocusPocus. Zal wel goed gaan komen lijkt mij !!

Hahahahahaha en jullie dan
759 Reacties
769 Dagen lid
6.467 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Er was eens een feijenoorder hier die wel wist waar die heen ging 12deman Kameraden, hoeveel Japanners speler er bij Ajax? Hoeveel bij Feyenoord? Wie heeft de dikste knip?maar die heeft wel meer babbels hier

Ko Itakura

Ko Itakura
Team: M'gladbach
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0
2021/2022
Schalke 04
31
4

