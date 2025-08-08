Ajax heeft beet en presenteert Itakura als defensieve versterking

Ajax heeft zich per direct versterkt met . De komst van de Japanse centrumverdediger hing al even in de lucht, maar is nu dus officieel. de 28-jarige rechtspoot heeft in de Johan Cruijff Arena een contract tot medio 2029 getekend, met de optie voor nog een jaar.

Technisch directeur Alex Kroes was voor de achterhoede naarstig op zoek naar versterking. Trainer John Heitinga zag Josip Sutalo in de voorbereiding uitvallen, terwijl Jorrel Hato een transfer afrondde naar Chelsea. Voor het hart van de defensie kwamen de Amsterdammers al snel uit bij Itakura. Toch was de overgang geen een-tweetje.

De Amsterdammers kregen de nodige concurrentie voor Itakura van onder meer Feyenoord, maar de verdediger wil graag naar de Johan Cruijff ArenA. Begin deze week kwam al naar buiten dat Ajax tot een persoonlijk akkoord op hoofdlijnen was gekomen met de Japanner. Ajax zette vaart achter de komst van Itakura omdat er voor hem nog een werkvergunning aangevraagd moet worden.

Via de officiële kanalen meldt Ajax dat Itakura zijn krabbel heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2029. In het contract is ook nog een extra optiejaar opgenomen. Naar verluidt betalen de Amsterdammers een transfersom van tien miljoen euro, die middels bonussen nog met twee miljoen euro kan oplopen.

Itakura is geen onbekende voor de Eredivisie, aangezien hij vanaf januari 2019 tot de zomer van 2021 door Manchester City verhuurd werd aan FC Groningen. In dienst van De Trots van het Noorden speelde de mandekker 59 officiële wedstrijden. Uiteindelijk verkochten The Citizens Itakura in de zomer van 2022 aan Borussia Mönchengladbach voor zo'n vijf miljoen euro.

Kroes: 'Itakura brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax reageert verheugd op het vastleggen van Itakura: "We zijn blij dat Ko zijn handtekening onder een contract bij Ajax heeft gezet. We zijn er lang en zorgvuldig mee bezig geweest. Hij is de eerste Japanner die voor onze club gaat spelen, een bijzonder moment. Ko brengt precies de ervaring en stabiliteit die we achterin nodig hebben. Hij is betrouwbaar in de duels, comfortabel aan de bal en tactisch sterk. Daarnaast kan hij met zijn coaching en mentaliteit een belangrijke rol spelen binnen het team. We kijken ernaar uit om hem in het Ajax-shirt te zien", aldus Kroes.