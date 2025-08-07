Werkvergunning Gloukh afgegeven, maar meespelen tegen Telstar nog onzeker

De werkvergunning van is afgegeven, zo bevestigt Ajax tegenover Ajax Life. De van Red Bull Salzburg overgekomen aanvallende middenvelder komt zodoende een stap dichter bij zijn officiële debuut, maar of de Israëliër meedoet tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd tegen Telstar, is nog niet bekend.

Gloukh is sinds vorige week speler van Ajax, maar mocht nog niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco omdat hij nog niet beschikte over een werkvergunning. Daarnaast mocht de middenvelder ook niet deelnemen aan trainingen. Inmiddels is die werkvergunning afgegeven en mag dat dus wel, zo bevestigt Ajax Life.

Artikel gaat verder onder video

De club dankt ‘het goede werk’ van Herman Pinkster, die verantwoordelijk is voor de organisatie van contractspelers. De volgende stap voor Ajax is om Gloukh speelgerechtigd te krijgen bij de KNVB. Het is nog niet bekend of de Amsterdammers hierin slagen, maar de bedoeling is om dit vrijdag voor elkaar te krijgen.

Aankomende zondag krijgt Ajax bezoek van promovendus Telstar. Vanzelfsprekend hoopt John Heitinga bij die wedstrijd op de aanwezigheid van Gloukh, die voor een bedrag van minimaal 14,75 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg.