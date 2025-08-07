Live voetbal

Werkvergunning Gloukh afgegeven, maar meespelen tegen Telstar nog onzeker

Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
7 augustus 2025, 11:03   Bijgewerkt: 11:23

De werkvergunning van Oscar Gloukh is afgegeven, zo bevestigt Ajax tegenover Ajax Life. De van Red Bull Salzburg overgekomen aanvallende middenvelder komt zodoende een stap dichter bij zijn officiële debuut, maar of de Israëliër meedoet tijdens de eerste Eredivisie-wedstrijd tegen Telstar, is nog niet bekend.

Gloukh is sinds vorige week speler van Ajax, maar mocht nog niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco omdat hij nog niet beschikte over een werkvergunning. Daarnaast mocht de middenvelder ook niet deelnemen aan trainingen. Inmiddels is die werkvergunning afgegeven en mag dat dus wel, zo bevestigt Ajax Life.

Artikel gaat verder onder video

De club dankt ‘het goede werk’ van Herman Pinkster, die verantwoordelijk is voor de organisatie van contractspelers. De volgende stap voor Ajax is om Gloukh speelgerechtigd te krijgen bij de KNVB. Het is nog niet bekend of de Amsterdammers hierin slagen, maar de bedoeling is om dit vrijdag voor elkaar te krijgen.

Aankomende zondag krijgt Ajax bezoek van promovendus Telstar. Vanzelfsprekend hoopt John Heitinga bij die wedstrijd op de aanwezigheid van Gloukh, die voor een bedrag van minimaal 14,75 miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ko Itakura in het trainingstenue van Borussia Mönchengladbach

Voormalig Feyenoorder is alternatief van Ajax voor Ko Itakura

  • Gisteren, 19:35
  • Gisteren, 19:35
Hans Kraay junior

Hans Kraay junior voorspelt kampioen van de Eredivisie: 'Dan denk ik toch...'

  • Gisteren, 17:46
  • Gisteren, 17:46
Akpom hakt knoop door over toekomst en moet Ajax teleurstellen

Akpom hakt knoop door over toekomst en moet Ajax teleurstellen

  • Gisteren, 12:44
  • Gisteren, 12:44
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Telstar

14:30
Wordt gespeeld op 10 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Salzburg
-
-
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7
2022/2023
Maccabi TA
17
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Ajax
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Excelsior
0
0
0
4
Feyenoord
0
0
0
5
Fortuna
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel