Voormalig Feyenoorder is alternatief van Ajax voor Ko Itakura

blijft de gedroomde defensieve versterking voor Ajax. Voor het geval de Japanse centrumverdediger van Borussia Mönchengladbach niet haalbaar is, heeft de Amsterdamse club reeds een alternatief gesignaleerd.

Ajax jaagt al wekenlang nadrukkelijk op de komst van Itakura. De Amsterdammers zijn naar verluidt al persoonlijk rond met de 28-jarige centrumverdediger, maar wisten nog geen akkoord te bereiken met diens club Borussia Mönchengladbach over een transfersom.

Artikel gaat verder onder video

Ajax moet haast maken, want transferjournalist Lorenzo Lepore meldde begin deze week dat Fiorentina de transfer van Itakura wenst te kopen. De Italiaanse club zou momenteel een bod van elf miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen voorbereiden.

Journalist Mounir Boualin van Soccernews meldt woensdagavond dat Ajax nog altijd met Borussia Mönchengladbach in onderhandeling is over een transfer van Itakura. De Eredivisionist heeft naar verluidt een eerste bod van ongeveer vijf miljoen euro exclusief bonussen neergelegd bij Borussia Mönchengladbach. De Duitsers mikken echter op een veel hogere transfersom: zo’n tien miljoen euro exclusief bonussen.

Mocht Itakura niet haalbaar zijn, dan geldt Jeremiah St. Juste volgens Boualin als een alternatief. De 28-jarige verdediger zit op een dood spoor bij Sporting Portugal en zou voor een zachte prijs op te halen zijn van 3,5 à 4 miljoen euro. Voetbal International meldde vorige week al dat de naam van St. Juste, voormalig speler van sc Heerenveen, Feyenoord en 1.FSV Mainz 05, intern is gevallen bij Ajax.