Vertrokken Ajax-spelers lachen zich rot om ‘amateurisme’

kan nog altijd niet geloven hoe Ajax is omgegaan met de acht bannelingen, vertelt hij aan De Telegraaf. Volgens de doelman, die naar Pafos FC uit Cyprus vertrok, was alles heel ‘amateuristisch’ geregeld en werden ze inderdaad per WhatsApp op de hoogte gesteld.

Eind juni kwam naar buiten dat Alex Kroes per app had laten weten dat Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Branco van den Boomen en Gorter niet meer welkom waren bij Ajax 1. Een dag later werd Sivert Mannsverk aan dit lijstje toegevoegd. Ook werd ontkend dat Kroes de mededeling per app had gedaan. De technisch directeur zou iedere speler en diens zaakwaarnemer persoonlijk op de hoogte hebben gebracht van de beslissing. De zaakwaarnemers van Sosa en Rasmussen kwamen met een vergelijkbare uitleg.

Daar klopt echter niets van, zo stelt de inmiddels vertrokken Gorter. “Je merkte dat het voor de club heel onwennig was een ’kleedkamer 2’ in het leven te roepen”, begint de sluitpost in De Telegraaf. “We hebben met alle spelers die waren verbannen ook wel gelachen om het amateurisme. We kregen de mededeling via een WhatsApp-bericht, mochten alleen op De Toekomst komen als het eerste weg was en deden soms met vijf man een rondootje van veertig minuten.” Alle bannelingen hielden dit uiteindelijk vol, omdat ze allen zo fit mogelijk bij hun nieuwe club wilden arriveren.

Voor Gorter was de behandeling vanuit Ajax onverwacht, als jeugdproduct van de Amsterdammers. “Ze hebben mij als jong jochie meegemaakt, me na mijn tijd bij Go Ahead Eagles zien terugkomen en voor mijn dochtertje gezorgd als ik haar meenam naar wedstrijden”, stelt hij. Toch koestert Gorter geen wrok. “Ajax zit in mijn hart. Ik ben van jongs af aan fan. Maar vooral de mensen binnen de club maken Ajax speciaal. Als je dan niet meer in de kantine op De Toekomst mag komen, dan doet dat ongelooflijk veel pijn. Vooral omdat ik ook geen afscheid heb kunnen nemen.”