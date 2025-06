Kroes appt zeven Ajax-spelers: ‘Vanaf zondag niet meer welkom’

Alex Kroes heeft zeven spelers van Ajax laten weten dat ze vanaf zondag niet meer welkom zijn bij het eerste elftal, zo weet De Telegraaf. De Amsterdammers beginnen zondag onder nieuwe trainer John Heitinga aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder meer en Carlos Forbs hebben te horen gekregen dat ze zich niet hoeven te melden.

Nadat Kroes als technisch directeur instapte bij Ajax, moest hij vooral bezig met het opruimen van de puinhoop die zijn voorganger Sven Mislintat had achtergelaten. De Duitser haalde in een zomer voor meer dan honderd miljoen twaalf spelers naar de Johan Cruijff ArenA, waarvan een groot deel miskopen bleken te zijn. Nu probeert Kroes voor de derde transferperiode op rij om deze spelers te lozen. Ook enkele andere overbodige spelers mogen vertrekken, zodat er ruimte is om de selectie te versterken.

Om de ongewenste spelers met wat meer vaart de deur uit te krijgen, heeft Kroes besloten flinke maatregelen te nemen. Hij heeft Akpom, Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen allemaal laten weten dat ze niet meer mogen aansluiten bij het eerste elftal. In plaats daarvan zullen zij zich melden in ‘kleedkamer 2’, zo weet de krant.

Daarnaast is het zevental ook de nodige beperkingen opgelegd op de club. Zo mogen deze spelers pas gebruikmaken van het trainingsveld en de sportschool zodra het eerste elftal heeft geluncht. Mocht Heitinga ook in de middag een training inlassen, mogen de zeven pas na deze training gebruikmaken van de faciliteiten op De Toekomst. Ook mogen ze hun auto niet meer parkeren op de parkeerplaats voor het eerste elftal en is er voor hen nog maar één fysiotherapeut beschikbaar. Met deze maatregelen wil Kroes duidelijk aan de zaakwaarnemers van deze spelers dat hun toekomst niet in Amsterdam ligt.

