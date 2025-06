Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’

moet deze zomer een transfer maken van AZ naar een van de ploegen uit de Nederlandse top drie, zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. De oud-spits vindt een transfer naar Ajax, Feyenoord of PSV een ‘natuurlijke vervolgstap’ in de loopbaan van de jongeling en verwacht dat het de loopbaan van Smit in een ‘stroomversnelling brengt’.

Smit geldt als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De aanvallende middenvelder was afgelopen weken actief met Oranje Onder 19 op het EK, waar hij zich kroonde tot winnaar, gedeeld topscorer en speler van het toernooi. Vorige week werd duidelijk dat Ajax zich voor Smit had gemeld, terwijl ook Real Madrid hem op de korrel zou hebben. Het talent is echter niet van plan om AZ te verlaten, zo liet hij duidelijk weten.

Volgens Kieft ‘valt het te betwisten’ of nog een jaar bij AZ goed is voor zijn loopbaan. “Idealiter zou Smit naar Ajax, PSV of Feyenoord moeten vertrekken deze zomer”, is de analist heel stellig. “Daar zal zijn ontwikkeling in een stroomversnelling komen.” Bij AZ zijn er volgens Kieft op Jordy Clasie na namelijk geen spelers die Smit nog veel kunnen leren. “Bij de top drie van Nederland lopen veel meer goede spelers waaraan hij zich kan optrekken en met wie hij moet concurreren voor een basisplaats.”

Kieft denkt dat Smit blij zal zijn als hij in zijn eerste jaar bij een Nederlandse topclub aanhaakt bij het trainingsniveau en ‘af en toe zijn wedstrijden kan spelen’. “Het tweede seizoen moet Smit er staan en het seizoen daarop moet hij een belangrijke speler voor het team worden”, voorspelt de ex-prof het ideale traject van Smit. “In zo’n derde jaar zal het verwachtingspatroon veel hoger liggen, wat voor een talent weer extra druk betekent.”

Andere druk dan bij AZ

Ook bij AZ zal Smit volgens Kieft wel wat druk ervaren. “Maar toch is dat een volledig andere druk dan bij Ajax, PSV of Feyenoord”, gaat hij verder. “Zie afgelopen seizoen hoeveel reuring en negativiteit er is geweest bij alle drie de Nederlandse topclubs. Dan heerst er onrust, ligt het elftal onder een vergrootglas, springt iedereen er bovenop, intern en extern. Als jonge speler moet je daarmee leren omgaan.”

Toch betwijfelt Kieft of AZ de ‘ruwe diamant’ Smit laat vertrekken naar de Nederlandse top. “Omdat AZ de top drie als concurrent ziet en het lucratiever is Smit te verkopen aan een buitenlandse topclub.” De Alkmaarders zouden een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro verlangen. Toch zou Kieft hem graag de stap naar Feyenoord, Ajax of PSV zien maken. “Zonder te beweren dat een langer verblijf bij AZ per definitie slecht is, zou de stap naar een club uit de top drie een natuurlijke vervolgstap zijn voor Smits carrière.”

Wat is het beste voor de ontwikkeling van Kees Smit? Laden... 33.7% Nog een seizoen bij AZ blijven 62% Een transfer naar de Nederlandse top 4.3% Een stap naar het buitenland 163 stemmen

