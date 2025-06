Boulahrouz onthult echte reden van ontbreken Meerdink bij Jong Oranje

Khalid Boulahrouz onthult bij Ziggo Sport de reden dat niet is opgenomen in de EK-selectie van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. Eerder was Reiziger kritisch op Meerdink, die zich vanwege een blessure afmeldde, maar even later wel op het veld stond bij AZ. Volgens Boulahrouz zit het verhaal toch anders in elkaar.

Boulahrouz wordt door presentator Sam van Royen gevraagd wat hij van het ontbreken van Meerdink vindt. “Heel jammer”, antwoordt de oud-verdediger. "Hij is natuurlijk wel een speler met een verhaal bij Jong Oranje. Er is het een en ander gebeurd waarom hij er niet bij is."

Van Royen legt de situatie uit: “Hij had bij een wedstrijd van Jong Oranje moeten zijn, had zich afgemeld wegens een blessure, maar heeft vervolgens wel een oefenpot met AZ gespeeld.” Op de dag dat de EK-selectie werd bekendgemaakt, schoof Reiziger aan bij Ziggo Sport-programma Rondo. De bondscoach legde daar het ontbreken van Meerdink uit en stipte de eerdere afmelding aan: "Het is niet helemaal de reden, maar ik vind wel dat als je een uitnodiging krijgt, je moet komen opdagen. Daarna kijken we wel of je kunt spelen. Je bent niet alleen international wanneer het je uitkomt."

Boulahrouz keek naar die uitzending, maar weet dat de situatie anders in elkaar zit: “Bij Rondo zagen we Reiziger zitten en die vertelde dat je altijd international zou moeten willen zijn. Dat is Mexx ook. Hij wilde naar Jong Oranje, maar werd geremd door de club. Hij had te maken met een blessure en dan moet je het juist goed met elkaar afstemmen." De verantwoordelijkheid ligt niet bij Meerdink, maar bij AZ en de KNVB, volgens Boula: “Dan moet je als club en bond gewoon even de telefoon pakken. 'Hé, dit is het verhaal, dit is wat wij willen, kunnen jullie ons daarin tegemoetkomen?' Dan vind je volgens mij echt wel een oplossing."

'Meerdink wilde naar Jong Oranje, maar werd geremd door de club!' 🚫@Boulahrouz81 neemt het op voor de AZ-aanvaller, die ontbreekt in de selectie van Michael Reiziger 👊#ZiggoSport #UNL #GERPOR pic.twitter.com/dW8yyRTYgF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2025

