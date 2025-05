Bondscoach looft Goes: 'Gewoon jezelf blijven, dat waardeer ik aan je'

is niet opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor het aankomende Europees kampioenschap. Bondscoach Michael Reiziger legt bij Ziggo Sport-programma Rondo uit waarom de veelbesproken verdediger ontbreekt. Desondanks heeft de trainer lovende woorden voor Goes, die ‘niet moet veranderen’.

De bondscoach maakte maandag zijn definitieve selectie voor het EK in Slowakije bekend. Daar zitten centrale verdedigers Youri Baas (Ajax), Jorrel Hato (Ajax), Rav van den Berg (Middlesbrough) en Ryan Flamingo (PSV) wél bij, maar Goes ontbreekt. In het programma Rondo vraagt Van der Goot: “Wouter Goes is afgevallen vandaag. Een winnaar pur sang, kunnen we wel zeggen. Waarom heb je hem niet meegenomen?”

Reiziger legt uit: “Ik heb Wouter niet meegenomen, omdat ik vind dat Rav van den Berg de kwaliteiten heeft die ik nodig heb in het elftal. Ik heb Wouter gebeld en het uitgelegd. Wouter is echt een winnaar, daar ben ik het helemaal mee eens. Hij moet dat ook zeker niet veranderen.”

Van der Goot vraagt Reiziger naar het veelbesproken gedrag van Goes, maar daar heeft de bondscoach geen problemen mee: “Dat heb ik hem ook gezegd. ‘Iedereen valt er nu over, maar voor mij ben je een winnaar. Je moet gewoon jezelf blijven en dat waardeer ik ook aan je. Alleen, de keuze is op dit moment gemaakt voor Rav van den Berg’.” “Kon hij daar een beetje mee omgaan?”, vraagt Van der Goot. “Hij is teleurgesteld, dat is heel logisch. Maar ja, dat hoort er ook bij", aldus Reiziger.

