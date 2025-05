Veelbesproken Goes doorbreekt stilzwijgen over bekerfinale: 'Vond het niet te ver gaan, maar...'

gaat in gesprek met ESPN voor het eerst in op zijn veelbesproken optreden tijdens de bekerfinale, die hij op 21 april met AZ na strafschoppen verloor van Go Ahead Eagles. De twintigjarige verdediger kreeg na afloop van de eindstrijd bakken negatieve publiciteit over zich heen, maar stelt zelf dat hij 'het niet te ver vond gaan'. Aan de andere kant is Goes wel zelfkritisch: "Als ik terugkijk naar de penaltyserie dan vind ik wel dat ik dat slimmer moet doen."

Goes baarde tijdens de finale in De Kuip opzien met een opmerkelijke overtreding op tegenstander Milan Smit, die hem op zijn eerste gele kaart van de avond kwam te staan. Tijdens de beslissende strafschoppenserie kreeg de AZ-verdediger zijn tweede gele kaart, vanwege de manier waarop hij probeerde de Go Ahead-spelers uit hun concentratie te halen. Na afloop weigerden meerdere spelers van Go Ahead de uitgestoken hand van Goes en werd de verdediger in een interview met ESPN stevig aangepakt door spits Victor Edvardsen - die een dag later tijdens de huldiging bovendien een opvallend spandoek toonde waarvoor hij inmiddels zijn excuses heeft aangeboden.

"Uiteindelijk ben ik een jongen van 20 jaar en krijg ik die dingen ook mee", zegt Goes nu, ruim een maand na de eindstrijd in De Kuip. "Natuurlijk is het niet altijd leuk om te horen of te zien. Maar aan de ene kant ben je ook voetballer en niet te veel bezig met de media. Wat er over me gezegd wordt. Uiteindelijk speel ik mijn eigen spel. Als iemand daar iets van vindt dan is het maar zo. Na de bekerfinale was het wel het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik denk dat het me sterker maakt en het me helpt voor in de toekomst", denkt de verdediger. In de golf van kritiek die losbarstte zegt Goes zich maar gedeeltelijk te kunnen vinden: "Als ik kijk naar de bekerfinale vond ik het niet te ver gaan", meent de jeugdinternational. "Maar als ik terugkijk naar de penaltyserie dan vind ik wel dat ik dat slimmer moet doen", toont Goes zich toch zelfkritisch. "Daar leer ik ook van. Het is niet dat ik denk dat ik alles perfect doe. Na de wedstrijd denk ik ook dat ik dat slimmer kan doen. Maar ik doe alles om te winnen en soms ga ik daar te ver in. Daar moet ik iets slimmer in zijn", aldus Goes.

'Beste revanche die je kon nemen'

Nog geen twee weken na de finale stond Goes wéér tegenover Go Ahead, nu in Deventer en in competitieverband. AZ was deze keer wél te sterk voor de ploeg van Paul Simonis, die met 0-3 werd verslagen. Goes eiste die dag opnieuw een hoofdrol voor zich op. Eerst door uit een hoekschop de 0-1 te maken, later - in blessuretijd - met een overtreding op Enric Llansana die hem op een directe rode kaart kwam te staan. "Ik denk dat het de mooiste revanche was die je kon nemen. Om daar te winnen en te scoren. Ik was gebrand om die wedstrijd goed te spelen en mezelf te laten zien. Ook met wat er omheen gebeurde met de fans. Ik ben zeker blij hoe het gegaan is", zegt Goes. De verdediger is het er nog steeds niet mee eens dat scheidsrechter Bas Nijhuis hem rood voorhield: "Ik denk dat heel Nederland daar iets van vond. Ik vond het een gele kaart of misschien niet eens een kaart. Het was de keuze van de scheidsrechter, dus dat moet ik ook respecteren, maar ik was het er niet mee eens", zegt Goes, die na hoger beroep uiteindelijk één wedstrijd geschorst werd. "Ik heb een wedstrijd op de tribune gezeten en daarna was ik er weer. Ik vond het een tackle op de bal, daarom juichte ik. Ik zou niet juichen als ik vol de speler zou raken", aldus Goes.

