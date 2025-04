Wouter Goes doet iets heel raars als de bal tientallen meters verderop is

Een opvallend moment in de slotfase van de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles. Verdediger van AZ leek plots te knijpen in het lichaam van tegenstander Milan Smit.

Het moment was scheidsrechter Danny Makkelie zelf ontgaan. Dat is begrijpelijk, want de bal was tientallen meters verderop. Die bevond zich in het strafschopgebied van Go Ahead, terwijl Goes en Smit dicht bij de middenlijn waren. Goes stak zijn handen omhoog en bepleitte zijn onschuld.

Het gedrag van Goes viel assistent-scheidsrechter Allard Lindhout echter niet ontgaan. Die seinde Makkelie in, waarna een gele kaart volgde voor Goes.

Artikel gaat verder onder video

“Daar trekt hij aan het shirt en daar zal hij wel knijpen. Dat kennen we van collega’s, die erover hebben geklaagd. Hij speelt een prima wedstrijd en heeft nog niks geks gedaan. Dit is de eerste gekke actie”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN.

