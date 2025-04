ESPN stomverbaasd na NAC - Go Ahead Eagles (1-1): 'Denkt de VAR aan de bekerfinale?'

De zaterdagavondwedstrijd tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles is in een gelijkspel geëindigd. In een verrassend vermakelijk duel tussen de subtopper en de degradatiekandidaat waren er voor beide ploegen kansen. In de eerste helft kwam Go Ahead Eagles op voorsprong, maar in de tweede helft wist NAC zich terug te knokken. Tijdens het Avondje NAC hielden de ploegen elkaar in balans: 1-1. In de slotfase ontsnapte Go Ahead Eagles-aanvaller Mathis Suray nog aan een rode kaart door een VAR-ingreep.

Het verschil tussen NAC Breda en Go Ahead Eagles op de ranglijst van de Eredivisie bedroeg voorafgaand aan het onderlinge duel vijftien punten. De thuisploeg moet goed oppassen dat het niet degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. Samen met PEC Zwolle stond de ploeg op dertig punten – zes meer dan aartsrivaal Willem II, dat op de zestiende plek staat. Almere City en RKC Waalwijk staan daar nog onder.

In de eerste helft kwam de ploeg uit Deventer al relatief vroeg op voorsprong. De openingsminuten waren absoluut voor NAC, met kansjes voor Omarsson en Leo Sauer, maar via een uitstekend uitgespeelde aanval kwam Kowet op 0-1. Edvardsen gaf de bal perfect voor, waardoor rechtsback Mats Deijl zijn vierde van het seizoen kon binnenschieten. Daarna kreeg Go Ahead Eagles nog een paar kleine kansjes, maar het momentum was voor NAC. De Brabanders waren daarentegen niet in staat om hun aanvallen goed uit te spelen, waardoor een doelpunt uitbleef. Zo stond het 0-1 voor Eagles bij rust.

Aan het begin van de tweede helft werd de wedstrijd even stilgelegd vanwege een medische noodsituatie. Na de hervatting, in de 54ste minuut, maakte NAC de gelijkmaker. Balard kwam knap vrij en schoot de bal van zestien meter afstand in de lange hoek. Hij liet De Busser kansloos. NAC begon na de goal steeds meer te jagen op de 2-1, maar ook Go Ahead Eagles gaf naarmate de tweede helft vorderde steeds meer tegengas. Zo kregen de Deventenaren verschillende kansen via Milan Smit, Edvardsen en Suray. Laatstgenoemde leek in de slotfase nog een rode kaart te krijgen voor een overtreding, waardoor hij de bekerfinale zou missen, maar deze werd teruggedraaid door de VAR. Doelpunten vielen er niet meer.

Intrekken rode kaart voer voor discussie bij ESPN

Het intrekken van de rode kaart van Suray leidde tot groot onbegrip voor de analisten van ESPN. Kees Luijckx vindt dat de overtreding ‘gewoon een rode kaart’ had kunnen opleveren. Ronald Waterreus zegt het besluit ‘echt niet’ te begrijpen en speculeert dat videoscheidsrechter Stan Teuben aan de bekerfinale dacht. “Je krijgt die indruk bijna. Ik vind het heel raar dat dit wordt teruggetrokken.” Kees Kwakman reageert: “Ik vind het ook een stomme regel, dat je niet mee mag doen in het bekertoernooi als je nu rood krijgt in de competitie. Dat slaat toch helemaal nergens op?”