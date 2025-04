Kenneth Perez wil 'Bruno Martins Indi-index' beginnen, ESPN-presentator grijpt in

Kenneth Perez ergert zich aan de slechte vorm van AZ. De Alkmaarders verloren zondag met 1-0 van Heracles Almelo en lijken zich te moeten opmaken voor de play-offs, tenzij de KNVB Beker gewonnen wordt. Perez stelt in Dit was het Weekend voor een -index te beginnen, vanwege de slechte resultaten wanneer de verdediger speelt voor AZ.

AZ verloor zondag andermaal in de Eredivisie, van Heracles. De ploeg van trainer Maarten Martens is hopeloos uit vorm. De laatste winstpartij in de Eredivisie dateert van 23 februari, toen er met 1-0 van Fortuna Sittard werd gewonnen. AZ staat op de zesde plaats in de Eredivisie.

LEES OOK: Perez ziet Farioli en concludeert: ‘Dit is pathetisch’

Artikel gaat verder onder video

Tijdens Dit was het Weekend wordt de vorm van AZ besproken, na de 1-0 nederlaag bij Heracles. Perez stelt: “Dit is wel een beetje het AZ dat we kennen. Ik kan me herinneren dat er een periode was dat we ook de discussie hadden: ‘Nou, AZ is misschien wel de grootste kanshebber voor plek drie.’”

Die tijden zijn voorbij volgens Perez: “Dan krijgen we het echte AZ te zien. Dan verliezen ze weer daar en daar. Het is zo labiel vind ik, bij AZ. Ze missen dan Jordy Clasie en vandaag (zondag, red.) speelden ze met een elftal van de toekomst. Niet de nabije toekomst blijkbaar, want ze lieten het ook niet echt zien.” Later stelt de analist: “Ik kan me best wel ergeren aan AZ. Het is gewoon irritant om te kijken hoe zij zo vaak door de ondergrens gaan.”

De Deense analist wijst ook een zondebok aan: “Is het lullig om een Bruno Martins Indi-index te beginnen?” Perez doelt op de statistiek waarin AZ relatief weinig wedstrijden wint wanneer Martins Indi speelt. Presentator Milan van Dongen antwoordt: “Ja, dat is lullig. Gaan we niet doen.” AZ won dit seizoen slechts twee Eredivisiewedstrijden met Martins Indi op het veld als basisspeler.

