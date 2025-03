Van Gangelen verbaast zich over 'rare gozer' van AZ: 'Ik zou er als trainer bloednerveus van worden'

Jan-Joost van Gangelen verbaast zich over het spel van van AZ. De 24-jarige middenvelder heeft in het uitduel bij NEC een basisplaats bij absentie van de geblesseerde Jordy Clasie, maar bracht zijn ploeg in de eerste helft in de problemen met een snoeiharde tackle op een gevaarlijke plek.

AZ was nét op een 1-2 voorsprong gekomen door toedoen van Ernest Poku, toen Belic vlak buiten zijn eigen zestienmetergebied een stevige tackle inzette op tegenstander Sontje Hansen. Het kwam de middenvelder op een gele kaart te staan, NEC kreeg bovendien een vrije trap op een zeer interessante plek. Die leverde echter geen gevaar op: Vito van Crooij zag zijn inzet via de muur over het doel van Rome-Jayden Owusu-Oduro vliegen.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen NEC en AZ

Artikel gaat verder onder video

In de rustanalyse in De Eretribune op ESPN vraagt Van Gangelen aan de analisten hoe AZ het er zonder Clasie vanaf brengt in Nijmegen. "Nou, het valt niet heel erg op", zegt oud-voetballer Bram van Polen. "Je hebt natuurlijk Belic, die een vrij wilde tackle weer had die vrij onnodig was en waar hij een gele kaart voor kreeg. Dat is wel weer typisch Belic, vind ik."

'Hij gooit te pas en te onpas die slidings eruit, dat weet je bij hem'

"Het is wel een hele rare gozer op het middenveld, hoor", reageert Van Gangelen. "Ik zou er bloednerveus van worden, als ik de coach was", aldus de presentator. Van Polen legt uit: "Dat is zijn type spel. Hij gooit te pas en te onpas die slidings eruit, dat weet je bij hem. Dit was ook weer op een moment dat er nog drie man achter hem stonden op de zestien, totaal onnodig." Kees Luijckx haakt in: "Het gaat om de plek, dat je op achttien meter van je eigen doel zó komt invliegen."

➡️ Meer AZ nieuws

👉 Bij het populaire programma First Dates is een trotse supporter van AZ te zien. Hoe denkt zijn date daarover? 🔗

👉 Wouter Goes kan een transfer naar Ajax vergeten, denkt Henk Spaan. Hij verwacht dat Feyenoord en PSV wel twee keer zullen nadenken voordat ze bij AZ aankloppen. 🔗

👉 Jordy Clasie heeft geen zin meer om uit te komen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman vertelt over zijn contact met de aanvoerder van AZ. 🔗