AZ-fan Stijn stelt tijdens First Dates 'rare, maar belangrijke' vraag aan Eva

AZ geniet van beelden uit het populaire NPO3-programma First Dates. Deelnemer Stijn (19) is fanatiek AZ-supporter en vraagt aan zijn date Eva (19) of zij ook van voetbal houdt. Dat blijkt niet het geval, maar toch klikt het tussen de twee.

In het programma First Dates worden deelnemers aan elkaar gekoppeld en ontmoeten ze elkaar voor het eerst tijdens een etentje in een restaurant. De uit Alkmaar afkomstige Stijn, werkzaam in de haven, wordt gematcht met Eva uit Leiden, die werkt in de gehandicaptenzorg. Tijdens de date zegt hij: “Ik heb een hele rare vraag. Voor mij is het heel belangrijk. Heb je een favoriet voetbalteam, of heeft je vader een favoriet voetbalteam, of je broertje?”

Eva geeft aan dat voetbal geen grote rol speelt in haar familie. “We vinden het wel leuk als Nederland speelt, dan zijn we fanatiek fan. Maar dan zal ik de voetbalclub van mijn oom noemen: dat is Ajax.” Stijn grapt: “Ach, je kan niet alles mee hebben.” Dat Eva zelf niet van voetbal houdt, lijkt hem uiteindelijk toch niet zo te deren. Zelf beschikt hij over een seizoenkaart van AZ en woont hij ook uitwedstrijden bij, zowel in Nederland als in Europese competities.

Voor de camera, dus niet tijdens de date, zegt hij: “Iedereen mag weten hoe trots ik op AZ ben en wat voor trotse supporter ik ben. Als je maar niet voor Ajax bent, dan vind ik het goed.” Eva verklaart: “Ik heb niets tegen mensen die voetbalfan zijn, alleen ben ik het zelf niet. Ik vind het hartstikke leuk als mensen een passie hebben voor voetbal.”

AZ heeft de beelden gezien en reageert via Instagram goedkeurend: “Stijn, legend! 🙌❤️” Uiteindelijk wilden Stijn en Eva elkaar nog wel een keer zien. Maar, zo lezen we aan het eind van de uitzending: “Door Stijns drukke agenda is de stapavond met Eva in Alkmaar er nog niet van gekomen. Misschien dat ze elkaar zien als hij meer tijd heeft, maar niks staat nog vast.”