17-voudig international heeft geen zin meer in Oranje: 'Hij is niet meer beschikbaar'

heeft geen zin meer om uit te komen voor het Nederlands elftal. De middenvelder maakt bij AZ opnieuw een goed seizoen door, maar heeft in gesprek met Ronald Koeman aangegeven niet meer opgeroepen te willen worden.

Volgens Valentijn Driessen speelt Clasie dit seizoen 'de sterren van de hemel'. In Alkmaar is de oud-speler van Feyenoord uitgegroeid tot absolute sterkhouder, maar toch zit hij niet in de huidige Oranje-selectie. Clasie heeft zelf namelijk geen trek meer in een rol bij het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

"Ik heb veel met Jordy gebeld", geeft Koeman aan op de persconferentie van maandag. "Dat is ook al weer een tijdje geleden, maar toen hebben we verschillende gesprekken gevoerd. Hij heeft bewust de keuze gemaakt om zich niet meer beschikbaar te stellen." Mogelijk was hij voor deze Nations League-periode in beeld gekomen, maar door deze omstandigheden wordt bijvoorbeeld Mats Wieffer in plaats van Clasie aan de selectie toegevoegd.

Clasie werd met de Alkmaarders vorige week uitgeschakeld in de Europa League door Tottenham Hotspur, maar is nog volop in de race voor de derde plek in de Eredivisie. Afgelopen zondag speelde het in de Johan Cruijff ArenA gelijk met Ajax (2-2), waarna Clasie zich na afloop even liet gaan over de prestatie van scheidsrechter Dennis Higler.

